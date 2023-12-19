李述職改一場過 習等4常委同場 港澳辦：顯中央重視 利落實全面管治權

劉兆佳：突顯中共港澳事務領導地位

全國港澳研究會顧問劉兆佳說，成立中央港澳辦確立了港澳事務由中共中央領導格局，今次特首述職安排更突出習及中共在港澳事務的領導地位。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾說，習近平在第三任期內加強集權，認為在目前政權結構下，國家主席與國務院總理一起會見述職特首屬正常。他補充，今次有4名政治局常委一起接見李家超，也反映香港地位確實很重要。

回歸以來，特首由國務院總理頒授委任狀，每年述職時分開會見領導人，過去總理先見、再到國家主席。今次述職則改變，僅安排一場述職報告，習以外，總理李強、中共中央辦公廳（中辦）主任蔡奇，及港澳工作領導小組組長、國務院副總理丁薛祥也同場出席。

習：肯定李保持港獨特地位和優勢

習近平在開放傳媒拍攝環節時表示，李家超帶領特區政府堅定維護國家安全、重塑區議會制度、順利完成區議會選舉、推動香港走出疫情，「迎來整體性復蘇」，中央充分肯定李和特區政府工作。他強調中央「長期堅持一國兩制不會變，保持香港資本主義制度及生活方式長期不變」，對香港前景充滿信心。新華社會後發稿補充，習近平肯定李過去一年「保持香港的獨特地位和優勢」，重申中央全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針長期不變。

李家超在拍攝環節說，過去一年香港經濟活動復常，社會大致穩定，立法會恢復理性運作，區議會選舉亦「圓滿完成」。

李：匯報23條立法明年完成 會參考外國同類法律

李會後說，向習及另外3名政治局常委述職，充分體現中央對述職及對特區的重視，有利建設特首對中央負責機制。至於《基本法》23條立法，李說會上報告會在明年完成，令有關法律與《港區國安法》聯合成為維護國安的法律系統。他說，會參考外國的國安法律，尤其是普通法地區，最終會與外國大部分地區的國家安全法律相似。他不點名批評有外國政客攻擊國安法，形容相比他們的國安法，是「巨人與一個小人、矮人比較」。

據悉，李家超昨早曾拜會港澳辦，在述職後，晚上單獨接受丁薛祥宴請。李昨稱，今明兩日繼續在北京與不同部委見面，包括科學技術部、文化和旅遊部。