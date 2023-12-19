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紅隧上午跌一成 西隧上午車流升8％ 繁忙時段現車龍

【明報專訊】三隧分流次階段分時段收費前日實施，昨為首個工作天，綜合本報上周一、上周二及昨日航拍觀察，昨早繁忙時段紅隧行車較上周暢順，但西隧昨早8時45分起出現1小時車龍，龍尾曾達1公里至西九政府合署。運輸署表示，昨早繁忙時段（7時半至10時15分）整體過海車流跌約4%，上午時段（7時至11時）過海雙向交通流量約6.4萬架次，與前相若，其中西隧車流升約8%，紅隧和東隧則分別跌約10%和6%，署方形容昨早西隧交通情况與前相若，紅隧和東隧最長車龍縮短逾1公里和0.5公里。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培分析，昨紅隧無塞車與政策是否奏效未必有關，主因臨近假期整體車流量減少，實際分流效果有待觀察。

昨早過渡時段前車增6%

新方案下，上午7時半前為非繁忙時段，三隧劃一收20元，過渡至繁忙時段每兩分鐘遞增2元，繁忙時間後再過渡至非繁忙時間則每兩分鐘遞減2元。運輸署表示，觀察到昨早7時半前半小時，整體過海車流升約6%，過渡時段及繁忙時段（7時半至10時15分）跌約4%。署方認為或與部分駕駛者提早出門，冀付較低隧道費有關。

本報以航拍觀察上周一、上周二及昨日西隧和紅隧車龍，昨日西隧和紅隧7時半（過渡時段開始）車流疏落，其中加士居道天橋往紅隧方向，由7時半至整個繁忙時段，油麻地駿發花園樽頸位仍見車龍。運輸署曾稱期望分時段收費實施後，該方向車龍可由駿發花園縮短至佐敦女童軍總會，惟補充或需「以月計」才見效。

雖然加士居道天橋往紅隧方向仍有擠塞，不過昨整體車程時間較上周快，記者上周一（11日）及昨早8時50分從旺角朗豪坊出發，經加士居道天橋往紅隧過海，昨日至理工大學對開康莊道一帶時行車較上周暢順，最終花22分鐘便到隧道港島出口，較上周快4分鐘。

稱臨近假期車流少 田北辰憂日後三隧齊塞

運輸署稱昨早過海雙向交通流量與前相若，惟李耀培及立法會議員田北辰均感覺車流減少。李稱昨早由將軍澳隧道駕車至紅隧過海，將隧不受分流政策影響，但仍少車不擠塞，估計紅隧暢通或只因整體出行車流減少。李又稱，從西隧在收費最貴繁忙時段仍塞車，可見大部分駕駛者未因收費較便宜而提早出行。田北辰認為首個工作天難真正評估成效，臨近假期車流較少，而昨西隧繁忙時段塞車，擔心日後「三隧齊塞」。

議員張欣宇昨午1時、即三隧劃一收30元的非繁忙時段行經紅隧， 他說以往紅隧只有凌晨才無塞車，其餘時間「不塞車也慢車」，昨則暢通無阻，反映三隧劃一收費有分流效果。

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