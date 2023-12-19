錯用舊價表 4700車經西隧收多錢 分時段收費首工作天「甩轆」 運署稱人為錯誤

3400車主已退款 1300再發繳費通知

李頌恩表示，服務商已向其中3400個車主退款，其餘約1300個未付款，已發更新繳費通知。署方補充，服務商就事件收到約100宗投訴。被錯誤收費的立法會議員張欣宇向本報稱， 其戶口已設定自動繳費，至昨晚8時仍未獲退款。

昔日「633方案」為西隧全日收60元、紅隧和東隧收30元，商用車按車種收費。前日實施的「分時段收費方案」，周一至周六早晚繁忙時段私家車行西隧照收60元，紅隧和東隧增至40元，繁忙時段前後為過渡時段，收費每兩分鐘遞增或遞減兩元，其餘日間時間屬一般時段，三隧同收30元；所有商用車全日劃一收50元。

昨出錯的西隧，收費最貴60元的繁忙時段為早上8時08分至10時14分，10時15分至10時42分為過渡時段，每兩分鐘減兩元，10時43分起進入一般時段，收費跌至30元。張欣宇表示，昨早10時22分經西隧從港島往九龍，本應收52元，系統卻收60元，張昨亦接獲至少5名輕型貨車司機投訴，10時許過西隧被收85元（即舊收費水平），並非50元。

按舊收費表，中型、重型貨車及單層巴士過西隧分別收110元及140元，換言之昨錯用舊收費表，重型貨車及單層巴士「最傷」，會被多收90元。香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉稱，貨車業界平均一日過4次隧道，若收錯錢影響大。

出事1小時 運輸署長：不涉系統

李頌恩昨午見傳媒，稱系統早上10時02分至11時04分錯用舊收費表。本報發現有貨車司機網上分享，昨早9時17分過西隧亦被錯誤收費，付款時間為10時16分。李回應稱，初步相信或涉需人手核對車牌，人員核對後再上傳數據至系統時，剛好為系統誤用舊收費表期間，故亦錯誤收費。

運輸署曾多次稱系統測試結果準確，有信心順利，李昨強調事件不涉系統，前日運作正常，昨涉人為錯誤，署方亦沒預期出錯。至於為何隧道口收費顯示屏準確自動更新，實際收費卻有誤，她說屬調查方向之一，同時會調查系統運作是否執行每個動作均需規管，亦檢視系統弱點作修正 。

快易通涉9.3億合約屢出錯 議員質疑有否罰則

易通行自5月起運作屢次出錯，多涉人為失誤或員工表現（見表）。運輸署2021年向快易通批出「在設有不停車繳費系統的政府收費隧道及青沙管制區提供繳費貼及收費服務」合約，價值8.72億元；土木工程拓展署同年亦向快易通批出約5871萬元合約，涉不停車繳費系統的後端系統。據悉前者涵蓋是次更換收費表，後者則涉硬件為主。

張欣宇批評今次事件屬低級錯誤，政府應設懲罰機制及公開調查報告，令快易通向公眾負責。實政圓桌田北辰質疑合約內有否設罰則，政府需交代一直以來如何監察快易通。被問如何追究責任，李頌恩稱需視乎調查結果。

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