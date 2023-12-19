灣區熱搜：港深莞連線 飛力達打通電子件供應鏈

明報記者 林迎

飛力達國際物流股份有限公司1990年代於江蘇昆山起家，2006年以深圳為基地創立華南區總部，2011年在深交所創業板上市。飛力達副總裁、華南區域總經理楊帆（圖）稱，從2012至2022年，飛力達實現超過1萬億元（人民幣，下同）進出口額，大灣區貢獻了其中5000億元；今年1至9月共實現超3000億元進出口額，其中大灣區實現了近1500億元。

電子元件物流「離不開香港」

飛力達深圳公司原本位於福田保稅區內，隨後福田保稅區升級為河套深港科技創新合作區，國務院亦於今年8月發布《河套規劃》，楊帆說，「作為區內企業，飛力達也深感政策為公司未來的發展創造了很大想像空間。我們會利用好河套優越的區位優勢和創新氛圍，推動企業邁向更高的台階」。

「做物流服務尤其是做電子元器件的都離不開香港，尤其是全球分撥需要通過香港。」楊帆介紹，2013年飛力達在天水圍投建香港倉庫，面積1.2萬平方米，全部員工是港人，「我們與香港同類型企業有大量合作，這個業態不是一間公司能完成，一定是整個群體來服務，就像接力賽一樣，上游客戶的物流服務商把棒交給我們」。他說香港作為自由港有關稅優勢，海運及空運發展成熟，隨着機場三跑建成，貨運量亦會進一步提升。

東莞智能倉庫 大增出貨效率

2021年，飛力達在東莞虎門投建一個2.5萬平方米的全自動化倉庫，未來還將建成一個面積超過10萬平方米的電子元器件集散中心，同樣是全自動化。據工作人員稱，智能倉庫可同時容納22萬件貨物，是同等面積傳統貨架的兩倍；貨物經自動掃碼識別後，由機器人分揀，自動入庫、包裝、秤重、驗貨，日均出貨可達1.5萬件，是傳統貨倉的1.5倍。由於智能系統已設定重複性、機械化作業，員工可以「不用想、不用找、不用等、不用搬上搬下、不用走來走去」，效率大大提高。

楊帆表示，從香港到福田再到東莞，是飛力達在整個大灣區搭建的立體鏈條，原材料進入內地都是先經香港，再根據客戶需要分流到深圳及東莞，如果是上游的元器件，多數先流向大灣區的加工廠，下游產品則可能會轉往成渝或華東組裝，最終產品亦是按客戶要求分流到中國和世界其他地方；如以出口計，從福田到香港的運輸時間約15至20分鐘，再用大概半小時到香港機場，「一天之內這個貨物就可以分撥到全世界的主要城市中去」。

華為是客戶 物流企業要不斷增實力

飛力達服務的客戶多為電子行業龍頭，飛力達物流華南區助理總經理曹鵬稱，華為亦是其客戶之一，「美國的制裁是有一點影響，但是不大」，飛力達不僅將上游元器件運到華為遍佈全國的工廠，亦將產品送往各地。他亦強調，華為的物流供應商不止飛力達一家，而是會從一個「池子」裏挑選，所以需要物流企業不斷提升自身競爭力。

飛力達以「直接送貨至客戶生產車間」為目標，利用自行研發的供應鏈協同平台，突破傳統的分倉流轉模式，縮短運輸等待時間和生產周期，讓上中下游企業毋須花高成本投進倉儲營運管理。但楊帆稱，福田倉庫由於樓層高度限制，無法改成全自動化，最多只能實現半自動化；而在東莞智能倉庫2025年完全建成後，會着手展開香港倉庫的智能化改造。他還稱，有留意到特首李家超有關引入人才的政策，想招攬更多不同人才，把香港業務做得更好。