港大男生劏房燒炭亡 無遺書列自殺

與女友同住 前日共進午餐

港大發言人回覆查詢表示，對有同學離世感到非常痛心。港大呼籲同學多關顧彼此身心靈健康，友輩間互相關懷支持，港大學生發展及資源中心的同事會隨時聆聽和協助有需要同學，同學有困難務必要求助。

據悉，24歲姓楊死者持香港身分證，就讀香港大學，他自10月起與交往一年多的女友同居於一個劏房單位，二人前日曾共進午餐，之後亦有通訊聯絡。至前晚11時許，女友欲返單位但未能開門，嘗試聯絡男友不果；至翌日早上找鎖匠開門，發現男友躺在牀上，身旁有燒過的炭，窗口位均貼上膠帶。

昨早11時許，開鎖師傅於德輔道西343號均益大廈第二期一劏房協助開鎖時，發現一名男子暈倒在內。警方接報到場，在單位內一房間發現事主，他旁邊有一盆燒過的炭。救護員到場時他已昏迷，當場證實不治。據悉死者被發現時身體已有屍斑，現場沒有財物損失及搜掠痕迹。

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