古思堯雜物阻走火通道 質疑消防處選擇性執法

官稱角色被動有案就審：

檢控唔檢控邊個我唔太關注

被告古思堯（現年77歲）沒律師代表，目前因一宗企圖煽動案被羈押。古的抗辯理由是消防處針對及選擇執法，暫委裁判官丘國新回應稱，「控方檢控邊個，唔檢控邊個，我唔太關注」，「法官角色好被動，控方拎文件上嚟，我就要處理」。

控方就阻塞逃生途徑罪傳召消防隊長張國潮作供。張稱今年4月27日，他巡查荔枝角永盛工廈時，發現1樓樓梯間平台被古擺放木箱連兩堆雜物。

稱連審兩罪或不公

沒遵從通知書罪排期另審

丘官裁定上述罪名成立，問古羈押前經濟狀况。古稱過去兩年患癌無工作，靠接濟維生。丘官考慮古已非首次觸犯消防條例及個人背景，判罰款6000元。古聞判後稱「我無錢」、「（罰款）對我嚟講太多」，冀法庭寬限一年內繳清。丘官指一年時間過長，下令9個月內支付。

昨日原定處理另一項沒有遵從消除火警危險通知書罪，丘官稱若兩案由他審理或構成不公，令人猜測他處理首案後對古有既定印象並帶入另一案中，予人觀感不好。該案排期至明年1月9日由另一名裁判官審理。

【案件編號：KCS 31620、31765/23】