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管住宅裝修噪音諮詢 環署：研AI判斷證據 鼓勵居民物管錄音舉報

【明報專訊】環保署昨發表諮詢文件，建議修訂《噪音管制條例》以規管住宅裝修噪音，包括禁止於周六、日及公眾假期使用小型撞擊式破碎機和撞擊式鑽孔機，平日使用小型撞擊式破碎機須預先向環保署呈報，並規定兩個月內只可使用5個或8個工作天，違反規定即屬違法，可處定額罰款1萬元。諮詢文件未提及如何執法，環保署稱，日後可由居民或物管公司職員協助記錄兩款工具發出的噪音，並向環保署舉報，由署方利用人工智能分析，以決定是否有足夠證據提出檢控。

環保署估計，每年約100萬名市民受到住宅裝修噪音滋擾，特別是拆卸工程時，一般會使用撞擊式工具，鄰近住宅所受噪音最高水平逾80分貝，有如25米範圍內有柴油貨運火車高速前進。環保署今年初建議引入呈報機制，規管若使用10公斤或以下的撞擊式破碎機裝修須事先呈報，首次呈報申請有效期兩個月，其間只能使用撞擊式破碎機最多5個工作日，每日9小時（早上9時至下午6時），周六、日及公眾假期除外。

昨公布諮詢文件新增方案

鑽挖機指定時間使用毋須呈報

環保署昨公布的諮詢文件新增一方案，平日使用10公斤或以下撞擊式破碎機的時間為每日7小時（早上10時至下午5時），首兩個月內可使用最多8個工作天。至於撞擊式鑽挖機在指定時間內使用則毋須呈報（見表）。文件稱，業界認為新方案較配合現時業界的作業程序。

另外，文件建議禁止使用10公斤以上的大型撞擊式破碎機，以及禁止於周六、日及公眾假期使用上述兩款工具。

業界指限用8日不足

憂為趕工影響職安

香港裝修從業員工會理事長周連建稱，政府提出使用撞擊式破碎機的新方案是首兩個月內可用8日，他認為不足夠，稱本港逾1000平方呎單位有可能要用破碎機兩星期，包括拆牆、拆瓷磚和開鑿電線槽，「一個幾百呎單位，隨時要開鑿幾十個電線槽，只有幾日不夠」，擔心日後為趕工影響施工質素，甚至影響工業安全，冀政府進一步放寬使用日數。

執法方面，環保署稱，以往要環保署人員在場才可執法，效率較低，日後希望可由市民、居民或物管公司職員協助蒐集資料，例如記錄裝修發出的噪音交予環保署，由署方人員決定是否有足夠證據提出檢控，該署有信心開發人工智能系統識別撞擊式工具的噪音。

公眾諮詢由昨日起，為期兩個月至明年2月17日止，環保署預計明年將條例草案提交立法會審議，最快後年實施，設6個月寬限期。

相關字詞﹕裝修噪音

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