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港聞二

嗎啉乙基嗎啡止咳藥 明年起撤註冊禁用

【明報專訊】「嗎啉乙基嗎啡」（Pholcodine）用作治療成人和兒童乾咳，衛生署昨日提醒市民，含有嗎啉乙基嗎啡的藥劑製品將於明年1月1日起撤銷註冊，有關藥物將不可在市場出售，共涉及27款註冊藥物。該署提醒仍在服用有關藥劑製品的病人，應立即諮詢醫護意見，轉用合適替代藥物。

衛署籲仍服用病人詢醫生轉藥

嗎啉乙基嗎啡為中樞鎮咳藥，用於治療成人和兒童乾咳。衛生署昨稱，香港藥劑業及毒藥管理局詳細考慮海外監管當局關於嗎啉乙基嗎啡的最新建議，以及本地專家的意見等因素後，認同在使用神經肌肉阻滯劑進行全身麻醉前的12個月內曾使用嗎啉乙基嗎啡，會對神經肌肉阻滯劑產生過敏休克的風險，決定由明年1月1日起撤銷含嗎啉乙基嗎啡藥劑製品的註冊。

該署續稱，明年1月1日起所有藥物製造商、批發商、零售商和醫護，必須立即停止售賣或供應含嗎啉乙基嗎啡的藥劑製品，而藥物製造商及批發商必須於今年底或之前從巿場回收有關產品。該署明年起會就任何非法管有或銷售含嗎啉乙基嗎啡的藥劑製品的個案採取執法行動。

根據《藥劑業及毒藥條例》，非法售賣或管有以作銷售用途的未經註冊藥劑製品及第1部毒藥屬刑事罪行，一經定罪，最高可罰款10萬元及監禁兩年。

翻查資料，歐洲聯盟委員會、澳洲治療用品管理局（TGA）、英國藥品和保健品監管機構（MHRA）早前已決定取消含有嗎啉乙基嗎啡的藥品註冊。

相關字詞﹕衛生署 嗎啉乙基嗎啡 止咳藥

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