嘴纏索帶 哥基伏屍地盤 面有血眼凸出 警列殘酷對待動物

昨早11時許，一隻已明顯死亡的狗倒臥於八鄉錦河路9號近菠蘿園對開地盤，嘴綑着兩條膠索帶，懷疑曾被人不恰當對待。警方接報到場，臨時圍封該狗伏屍的一帶範圍蒐證，愛護動物協會亦奉召到場協助了解。經初步調查，相信涉及虐畜，交由元朗警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。該狗為雌性成年哥基，其具體年齡等資料仍在調查。

本報查詢有關該狗有否殖入晶片，以及是否有人飼養等，愛護動物協會回覆稱狗嘴有索帶索緊，由於案件在調查階段，其他詳情細節未能透露。據悉，上址地盤工人上周六（16日）離開工地前曾妥當檢查，惟昨早返回地盤工作，發現該隻約1米長的雌性啡白色哥基伏屍地上，曾聯絡義工及寵物善終公司到場協助，其後見狗嘴纏有索帶，於是報警。根據照片所見，涉事哥基橫臥馬路旁的工地位置，身體沒明顯傷痕，但嘴及面上都有已乾涸血漬，眼凸出。

地盤承建商新福港建設集團回覆查詢表示，狗伏屍位置為地盤範圍，員工巡視發現狗屍後已報警，暫時沒有地盤工涉嫌虐畜，已按警方要求提供地盤的閉路電視片段調查。