明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

嘴纏索帶 哥基伏屍地盤 面有血眼凸出 警列殘酷對待動物

【明報專訊】一隻成年哥基犬屍體昨早被發現倒臥八鄉一地盤位置，嘴遭人以索帶綑綁。警方及愛協接報到場調查，案件列作「殘酷對待動物」，暫未有人被捕，狗死因有待解剖確定。

昨早11時許，一隻已明顯死亡的狗倒臥於八鄉錦河路9號近菠蘿園對開地盤，嘴綑着兩條膠索帶，懷疑曾被人不恰當對待。警方接報到場，臨時圍封該狗伏屍的一帶範圍蒐證，愛護動物協會亦奉召到場協助了解。經初步調查，相信涉及虐畜，交由元朗警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。該狗為雌性成年哥基，其具體年齡等資料仍在調查。

本報查詢有關該狗有否殖入晶片，以及是否有人飼養等，愛護動物協會回覆稱狗嘴有索帶索緊，由於案件在調查階段，其他詳情細節未能透露。據悉，上址地盤工人上周六（16日）離開工地前曾妥當檢查，惟昨早返回地盤工作，發現該隻約1米長的雌性啡白色哥基伏屍地上，曾聯絡義工及寵物善終公司到場協助，其後見狗嘴纏有索帶，於是報警。根據照片所見，涉事哥基橫臥馬路旁的工地位置，身體沒明顯傷痕，但嘴及面上都有已乾涸血漬，眼凸出。

地盤承建商新福港建設集團回覆查詢表示，狗伏屍位置為地盤範圍，員工巡視發現狗屍後已報警，暫時沒有地盤工涉嫌虐畜，已按警方要求提供地盤的閉路電視片段調查。

相關字詞﹕殘酷對待動物 八鄉

上 / 下一篇新聞

錯用舊價表 4700車經西隧收多錢 分時段收費首工作天「甩轆」 運署稱人為錯誤
錯用舊價表 4700車經西隧收多錢 分時段收費首工作天「甩轆」 運署稱人為錯誤
紅隧上午跌一成 西隧上午車流升8％ 繁忙時段現車龍
紅隧上午跌一成 西隧上午車流升8％ 繁忙時段現車龍
加價過海紅Van客跌一兩成
加價過海紅Van客跌一兩成
李述職改一場過 習等4常委同場 港澳辦：顯中央重視 利落實全面管治權
李述職改一場過 習等4常委同場 港澳辦：顯中央重視 利落實全面管治權
城規未納無障礙通道建議 灣仔舊樓重建被覆核
城規未納無障礙通道建議 灣仔舊樓重建被覆核
議員倡阻退休官員批政府 危國安停退休金
議員倡阻退休官員批政府 危國安停退休金
投訴鄰桌港人嘈吵吸煙 星旅客遭爆樽掀混戰
投訴鄰桌港人嘈吵吸煙 星旅客遭爆樽掀混戰
區議員監察制度 列言行要求設罰則 麥美娟稱市民有期望指引合理 96%候任議員出席培訓班
區議員監察制度 列言行要求設罰則 麥美娟稱市民有期望指引合理 96%候任議員出席培訓班
23歲最年輕議員：有經驗有信心
23歲最年輕議員：有經驗有信心
深水埗社區客廳啟用 逾500劏房戶料受惠 下兩個選址土瓜灣紅磡
深水埗社區客廳啟用 逾500劏房戶料受惠 下兩個選址土瓜灣紅磡
菲傭指醫生僱主非禮 淫片准呈堂
菲傭指醫生僱主非禮 淫片准呈堂
扶苗校聯遭律政司追600萬撥款
扶苗校聯遭律政司追600萬撥款
嗎啉乙基嗎啡止咳藥 明年起撤註冊禁用
嗎啉乙基嗎啡止咳藥 明年起撤註冊禁用
九肚山西貢獨立屋遭爆竊
九肚山西貢獨立屋遭爆竊
管住宅裝修噪音諮詢 環署：研AI判斷證據 鼓勵居民物管錄音舉報
管住宅裝修噪音諮詢 環署：研AI判斷證據 鼓勵居民物管錄音舉報
古思堯雜物阻走火通道 質疑消防處選擇性執法
古思堯雜物阻走火通道 質疑消防處選擇性執法
港大男生劏房燒炭亡 無遺書列自殺
港大男生劏房燒炭亡 無遺書列自殺
灣區熱搜：港深莞連線 飛力達打通電子件供應鏈
灣區熱搜：港深莞連線 飛力達打通電子件供應鏈
灣區手記：入廟拜神 ／文：尚東美
灣區手記：入廟拜神 ／文：尚東美
【Emily】消防處推港版大隻仔月曆 1月份騷肌相網民熱議
【Emily】消防處推港版大隻仔月曆 1月份騷肌相網民熱議
【Emily】立會全面採AI逐字記錄 議員言論具名
【Emily】立會全面採AI逐字記錄 議員言論具名
【Emily】智能公廁困跑手 議員批無乜智能
【Emily】智能公廁困跑手 議員批無乜智能
【Emily】聖誕元旦 港深高鐵日增22班 平安夜除夕 港鐵通宵開
【Emily】聖誕元旦 港深高鐵日增22班 平安夜除夕 港鐵通宵開
【Emily】沙頭角開放 元旦起有新景點
【Emily】沙頭角開放 元旦起有新景點
【Emily】李嘉誠600萬捐醫局 助急症室引AI睇CT
【Emily】李嘉誠600萬捐醫局 助急症室引AI睇CT