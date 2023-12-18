【Emily】街馬認指示不足 30全馬跑手排錯隊 聶德權復出「找數」 陸瀚民讚廁所夠

【明報專訊】因新冠疫情停辦兩年嘅「香港街馬」噚日復辦，2月因腳傷未能跑渣馬嘅公務員事務局前局長聶德權，曾承諾會為支持佢為香港防癌會籌款跑步嘅人「找數」，聶德權噚日以4小時4分32秒完成人生首次全馬賽事。經民聯立法會議員陸瀚民就以5小時14分36秒完成全馬，佢喺facebook話賽事安排唔錯，仲話起步點廁所數量夠。陸瀚民認為，政府可多協助本地機構「走衙門」舉辦大型盛事，以及協助與國際洽談大型盛事，令本港再次成為盛事之都。
10公里以將藍隧道為起點
今次活動有逾1.5萬名跑手參賽，有250多人受傷，5人需送院治理，其中一名女跑手右手骨折；過程都有啲甩轆。香港街馬行政總裁梁百行話，噚日約有30名全馬跑手因排錯隊，喺半馬位置起跑並提早完成賽事，承認係大會工作人員及指示不足導致，會向受影響跑手致歉。
賽事分全馬、半馬及10公里，全馬及半馬於凌晨4點幾開跑，由東區走廊近東岸公園起步，途經東隧，跑到土瓜灣終點；10公里喺9點幾起步，今年首次以將藍隧道為起點，途經跨灣大橋，以觀塘海濱道為終點。天文台總部噚日錄得最低氣溫11.4℃，係入冬以來最低紀錄。政務司長陳國基出席開跑典禮時話，天氣有啲凍，但無影響賽事熾熱氣氛，又話大會今年安排咗多條新路線，相信能為跑手帶嚟新鮮感。出席10公里開跑禮嘅運輸及物流局長林世雄話，跑手會經過九龍麵粉廠及「志明橋」等多個地方嘅「隱世秘境」，形容呢啲打卡位係「世一」。