【Emily】街馬認指示不足 30全馬跑手排錯隊 聶德權復出「找數」 陸瀚民讚廁所夠

10公里以將藍隧道為起點

今次活動有逾1.5萬名跑手參賽，有250多人受傷，5人需送院治理，其中一名女跑手右手骨折；過程都有啲甩轆。香港街馬行政總裁梁百行話，噚日約有30名全馬跑手因排錯隊，喺半馬位置起跑並提早完成賽事，承認係大會工作人員及指示不足導致，會向受影響跑手致歉。

賽事分全馬、半馬及10公里，全馬及半馬於凌晨4點幾開跑，由東區走廊近東岸公園起步，途經東隧，跑到土瓜灣終點；10公里喺9點幾起步，今年首次以將藍隧道為起點，途經跨灣大橋，以觀塘海濱道為終點。天文台總部噚日錄得最低氣溫11.4℃，係入冬以來最低紀錄。政務司長陳國基出席開跑典禮時話，天氣有啲凍，但無影響賽事熾熱氣氛，又話大會今年安排咗多條新路線，相信能為跑手帶嚟新鮮感。出席10公里開跑禮嘅運輸及物流局長林世雄話，跑手會經過九龍麵粉廠及「志明橋」等多個地方嘅「隱世秘境」，形容呢啲打卡位係「世一」。