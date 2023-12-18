灣區熱搜：專家：可引領「數字中國」 步伐要加快

鄭永年表示，互聯網的基礎數據很重要，而數據要注重質量和數量，雖然中國在數位領域上有很大獨特優勢，但仍需要開放。他說，大灣區在很多方面的數據質量還有欠缺，呈碎片化，數字融合還有很大空間，「數字灣區」的建設就是往數據融合，提升質量這方面努力。

3關稅區3行政單元 是動力非阻力

鄭永年稱，大灣區是「一國兩制」，有3個關稅區，在一國兩制框架內把粵港澳三地數據融合，提升其量級和質素，這個優勢非常可控，也不應將3個關稅區、3個行政單元看成是發展數字灣區的阻力，相反是動力，因為3地數據融合發展得好的話，從國家戰略角度看，不僅對大灣區發展，更為中國的數據治理、數據開放形成一個可複製、可推廣的模式，這將很有意義。

論壇上，由廣東省政務服務數據管理局與螞蟻集團、騰訊公司合作的「灣事通」小程序亦宣布正式上線，除了內地的支付寶和微信，香港版AlipayHK、WeChat及澳門MPay均可使用。「灣事通」匯聚三地的交通、通訊、支付、求職、養老、醫療、教育、吃住遊等生活服務，以及跨境公共服務、企業服務；螞蟻集團副總裁王麗娟表示，以交通為例，內地居民去香港和澳門乘坐港鐵、巴士便可以直接刷二維碼乘車，毋須兌換貨幣。