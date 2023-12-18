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港聞二

灣區熱搜：有別政府主導 今鼓勵政企協同建設

【明報專訊】除了定下三年推進藍圖與六大建設方向，這次廣東省提出的「數字灣區」（又稱「數位灣區」）建設，將有別於過去主要由粵港澳三地政府主導推動，而是採取「政府引導、企業主導、社會參與」模式，建立由政府、企業、科研機構、創投和金融機構等組成的「數字灣區」建設陣營；同時也鼓勵有條件的企業參與建立「數字灣區」聯合工作機制，形成政企協同、資源整合共享的工作推進體系。

此外，《「數字灣區」建設三年行動方案》也提出，要引導不同的社會資本參與「數字灣區」建設，鼓勵金融和創投機構成立「數位灣區」建設基金，連同國家重大專項資金與省級專項資金，加強對數位化重大項目及核心技術攻堅的支持。

金融機構未來可發展數碼資產業務

安永（中國）華南區諮詢服務主管合伙人胡立基表示，「數字灣區」涉及層面廣，企業是數據的供需者，科研機構在數據流通、保護和應用上提供技術支持，有他們參與，給予意見及經驗，無疑有助推進「數字灣區」建設。「至於金融相關機構，由於行業特性，他們在客戶資料、跨境交易的數據應用等方面好早已有強烈保障意識和運作經驗」，胡立基還指出，在「數字灣區」建設上，金融機構可觸及層面亦廣，「本身也是使用者，此外在重大項目、科創企業方面能給予融資支援；另一方面，金融機構未來也可以發展數碼資產業務，例如保險產品、金融衍生品等，所以金融機構參與『數字灣區』建設必不可缺」。

安永：港可吸外資參與

另一方面，胡立基說，香港作為國際金融中心，不單面向灣區，也面向世界，因此，不單香港的企業和金融機構可參與「數字灣區」建設，也可從而吸納海外企業、資金及人才一起參與。「當『數字灣區』基本建成，無論產業、商業都更有發展潛力，生活更便利，就會吸引更多海外機構及人才前來，形成良性循環。」

相關字詞﹕安永 數據跨境 數字灣區 大灣區

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