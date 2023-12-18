灣區熱搜：「數位灣區」藍圖 數據過河建雛形 三年方案六大目標 探索「白名單」供公共服務

明報記者 陳子凌

根據《方案》提到的三年藍圖，今年粵港澳三地政府就「數字灣區」的建設聯合工作機制；明年三地將在推動要素資源流通、社會數碼化治理等方面形成政府、企業、社會共同參與共建模式；2025年則要基本完成「數字灣區」建設任務。而上周公布的《大灣區標準合同》便利措施，可說是在建設「數字灣區」、促進跨境數據流通邁出實質一步。

定頂層框架 明年粵港澳推公商共建

陳光華表示，這幾年大灣區在數據跨境流通方面推進不少，例如政務跨境通辦等，但過去未有大灣區專屬框架，使相關推進工作比較零散，現在《方案》不單提出了三年目標，也明確了分工，各部門可以高效聯動，有助加快「數字灣區」建設。

頂層框架上，《方案》提出要探索建設「港澳數據特區」，實施「南數北上、北數南下」，並探索推行數據跨境「白名單」制度，明確述及香港和澳門在數據雙向跨境流通中的獨特地位和作用，並對關鍵技術、管理方法、流通制度和模式給出原則指引。胡立基表示，這些指引給予了跨境數據便捷流通的運作雛形，尤其是「白名單」制度。

提港口科研金融 安永料或先通

「可以說，數據通是必然會通的，但數據太龐大，從監管安全、運行管理、實際需求等考慮下，有些先通，有些後通，會比較適合。」胡立基覺得，跨境數據通實行初期，或會跟港股通、理財通等其他互聯互通措施一樣，以先行先試方式，分階段推進。他認為，民生相關數據可以先行，因「三地政府已經在做」，商業數據則「視乎什麼行業以及數據的類型」。由於《方案》提到要推動粵港澳港口、機場的物流、申報數據等共享，科研數據的流通，以及數碼金融推進，胡立基說：「個人認為，物流、金融的數據也有機會先行先通。」

就《方案》提及的數據跨境「白名單」制度，廣東省政務服務數據管理局長楊鵬飛於專題新聞會上表示，會重點圍繞高頻公共服務對數據的需求，包括社保、戶籍、婚育、教育、醫療、創業、養老、交通等，但未提及商業相關數據。而安永曾於今年10月發布的《六通十一城聚光燈——深港融合白皮書》建議，可參考其他司法管轄區規管若干數據類別轉移的方法，明確界定各類數據的定義及轉移範圍，除了「白名單」外，還可增設「灰名單」，納入「白名單」的數據類別可允許自由進出，而「灰名單」數據僅適用於獲准在大灣區內轉移，不得轉移到灣區以外。

雖然《大灣區標準合同》以外的數據何時先行先試仍有待粵港政府進一步商討及公布，但胡立基及陳光華均認為，無論從內部管理或日後利用數據流通之便擴大加強業務，企業都適宜及早準備。「香港企業在數據分類分級、存儲和安全方面的意識很高。」胡立基表示，香港和內地在數據安全監管的水平也十分全面，不存在誰高誰低，只是標準不同，當「一種數據，兩個制度」的不流通局面被打破，有準備的企業便能更快迎接政策帶來的好處。

數據不分輕重高水平保護 資源浪費

不過兩人表示，不同企業需要處理的數據量和技術都不同，數據分類管理和保安也並非「一本通書睇到老」，例如所有數據不分輕重用高水平的保護，那只會造成公司資源浪費。「數據管理是專門的技術，數據的內容也會一直變化，企業有需要尋找專業人才來長遠管理。」胡立基說，另一方面，有關數據內容重要程度等評估，以及是否符合內地或香港法規，也需依靠專業人士處理。

「其實數據不是新東西，簡單如一間零售店的會員資料，就是數據之一，企業也不用擔心自己一個做不做得來。」胡立基建議企業可諮詢專業顧問，就數據管理給意見，能更高效整理和保護好手上數據資產。

陳光華表示，通關後亦收到不少在大灣區有業務，或有意拓展業務的企業查詢數據管理方面事宜。安永今年4月在深圳前海成立大灣區卓越服務中心，一大功能是其中的安全運營中心，能為企業提供網絡安全管理和運營服務，為企業數據安全提供解決方案。自4月投入使用以來，已協助客戶應對數以億計國內外網絡安全威脅行為，分析應對逾1.5萬宗網絡安全事件，其中及時阻斷逾500宗高危事件的發生與蔓延，為客戶系統和數據提供持續高效的安全保障。