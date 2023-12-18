明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

新田魚塘錄21保育級鳥種 觀鳥會反駁「荒廢論」

【明報專訊】新田科技城擬於明年第四季動工，環保署正審議當局提交的環評報告，料短期內開放給公眾查閱以作諮詢。香港觀鳥會稱，原定方案未涉及擬填平90公頃魚塘，質疑方案繞過環評程序，並反駁當局聲稱擬填平的魚塘有一半屬荒廢之說，指閒置魚塘亦有生態價值，憂慮填塘或致日後新界西北以至深圳羅湖水浸。環保署回應稱，「生態影響評估」範圍會調整至工程項目邊界以外500米，署方認為「環評研究概要」已涵蓋更新後的發展範圍和可能產生的環境影響。

另外，發展局回覆本報查詢稱，新田科技城發展範圍與米埔內后海灣拉姆薩爾濕地有0.1公頃土地重疊，考慮到公眾參與活動收到的意見，建議調整科技城發展邊界，剔除該重疊範圍，並把它連同附近一些土地加入三寶樹濕地保育公園的擬議範圍。

擬填範圍10塘 至少5仍運作

本報記者上周二（12日）隨觀鳥會到訪新田擬填塘範圍，行經約10個魚塘，觀察到最少5個仍然活躍，包括水泵仍運作、塘邊放有魚糧、漁戶在塘上划艇檢查，塘壆上則有不少雀鳥停留；有一個懷疑閒置魚塘則見數隻雀鳥在上空飛過。3小時考察期間，記者目睹全球瀕危的黑臉琵鷺、易危的白頸鴉以及逾10隻大小白鷺等。據觀鳥會統計，當日共記錄到51種雀鳥，其中21種屬具保育級別。

據發展局說法，建議填平的約90公頃魚塘中，一半已無養殖活動或已荒廢多年。觀鳥會保育主任黃雪媚反駁，稱不同狀况的魚塘均有生態價值，荒廢魚塘存在水生植物，可吸引另類雀鳥棲息；放乾水「曬塘」亦可引來短腳鳥類進食塘底昆蟲，質疑荒廢魚塘之說會誤導大眾以為生態價值低、可以破壞。

會方：閒置或曬塘同吸棲息覓食

觀鳥會質疑現時新田科技城發展大綱較2021年方案規模大增近一倍，並涉填平90公頃魚塘，惟未有重做環評研究概要。環保署回應稱，現有研究概要仍能涵蓋環評報告中須評估的環境課題，而研究範圍會因應工程規模增加而調整，例如「生態影響評估」的範圍將包括工程項目最新邊界以外500米範圍。

林超英憂填塘致水浸 發展局：將建蓄洪設施

另外，天文台前台長、觀鳥會榮譽會長林超英指出，魚塘可短暫儲存暴雨雨水，憂慮填塘或導致香港西北、河上鄉至深圳羅湖一帶水浸。發展局表示，土拓署有為新田科技城做排水影響評估，已考慮有關氣候變化的數據及指引，以及為應對未來因氣候變化引致海平面上升及雨量增加帶來的影響；科技城亦會興建蓄洪設施，改善及活化現有河道等，提高耐洪能力。

上 / 下一篇新聞

病嫗疑氧氣樽斷氧亡 伊院：無法證實 醫療紀錄列「氧氣樽清空，時長未明」 院方指由家屬報稱
病嫗疑氧氣樽斷氧亡 伊院：無法證實 醫療紀錄列「氧氣樽清空，時長未明」 院方指由家屬報稱
專家分析醫療紀錄：倘停供氧如「送她一程」
專家分析醫療紀錄：倘停供氧如「送她一程」
伊院：醫局近期檢視指引 醫護每兩小時查氣樽
伊院：醫局近期檢視指引 醫護每兩小時查氣樽
精神科自願變強制入院 指引沒提「暴力」 料因避修例 學者憂收緊標準病人感受騙
精神科自願變強制入院 指引沒提「暴力」 料因避修例 學者憂收緊標準病人感受騙
專家：暴力行為須涵傷人風險 加入指引須修例
專家：暴力行為須涵傷人風險 加入指引須修例
搣甩有條件釋放低風險者等更久 社工斥荒謬
搣甩有條件釋放低風險者等更久 社工斥荒謬
羅健熙：無黨友提「摺埋」 民主黨「細有細做」
羅健熙：無黨友提「摺埋」 民主黨「細有細做」
跨部門反罪惡 中區拘通緝犯
跨部門反罪惡 中區拘通緝犯
外界關注表述不同 楊何蓓茵：公僕守則內容多如舊
外界關注表述不同 楊何蓓茵：公僕守則內容多如舊
美商團訪港探兩制優勢 信可作緩衝 中美局勢影響不大
美商團訪港探兩制優勢 信可作緩衝 中美局勢影響不大
科企創辦人：倘科技園資助 有意落戶
科企創辦人：倘科技園資助 有意落戶
三隧分段收費首日暢順 今迎上班日成效待觀察
三隧分段收費首日暢順 今迎上班日成效待觀察
市建局：盛德街項目料蝕15億
市建局：盛德街項目料蝕15億
貨車倒車出大路 小巴撞尾7客傷
貨車倒車出大路 小巴撞尾7客傷
灣區熱搜：「數位灣區」藍圖 數據過河建雛形 三年方案六大目標 探索「白名單」供公共服務
灣區熱搜：「數位灣區」藍圖 數據過河建雛形 三年方案六大目標 探索「白名單」供公共服務
灣區熱搜：有別政府主導 今鼓勵政企協同建設
灣區熱搜：有別政府主導 今鼓勵政企協同建設
灣區熱搜：專家：可引領「數字中國」 步伐要加快
灣區熱搜：專家：可引領「數字中國」 步伐要加快
灣區熱搜：廣州數交所：爭科研企業信用數據跨境先通
灣區熱搜：廣州數交所：爭科研企業信用數據跨境先通
智能氣囊背心 自動充氣防跌傷
智能氣囊背心 自動充氣防跌傷
ToF技術監察睡姿防墮地 粗略影像保私隱
ToF技術監察睡姿防墮地 粗略影像保私隱
【Emily】街馬認指示不足 30全馬跑手排錯隊 聶德權復出「找數」 陸瀚民讚廁所夠
【Emily】街馬認指示不足 30全馬跑手排錯隊 聶德權復出「找數」 陸瀚民讚廁所夠
【Emily】過渡屋尚晉坊入伙禮 樓長制增互助
【Emily】過渡屋尚晉坊入伙禮 樓長制增互助
【Emily】候任區議員今上培訓班
【Emily】候任區議員今上培訓班
【Emily】5G校園應用賽 車輛蜂鳴器奪冠
【Emily】5G校園應用賽 車輛蜂鳴器奪冠
【Emily】體驗殘疾者出遊 議員批無障設施
【Emily】體驗殘疾者出遊 議員批無障設施
【Emily】航青團行動部 復辦周年會操
【Emily】航青團行動部 復辦周年會操