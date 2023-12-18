新田魚塘錄21保育級鳥種 觀鳥會反駁「荒廢論」

另外，發展局回覆本報查詢稱，新田科技城發展範圍與米埔內后海灣拉姆薩爾濕地有0.1公頃土地重疊，考慮到公眾參與活動收到的意見，建議調整科技城發展邊界，剔除該重疊範圍，並把它連同附近一些土地加入三寶樹濕地保育公園的擬議範圍。

擬填範圍10塘 至少5仍運作

本報記者上周二（12日）隨觀鳥會到訪新田擬填塘範圍，行經約10個魚塘，觀察到最少5個仍然活躍，包括水泵仍運作、塘邊放有魚糧、漁戶在塘上划艇檢查，塘壆上則有不少雀鳥停留；有一個懷疑閒置魚塘則見數隻雀鳥在上空飛過。3小時考察期間，記者目睹全球瀕危的黑臉琵鷺、易危的白頸鴉以及逾10隻大小白鷺等。據觀鳥會統計，當日共記錄到51種雀鳥，其中21種屬具保育級別。

據發展局說法，建議填平的約90公頃魚塘中，一半已無養殖活動或已荒廢多年。觀鳥會保育主任黃雪媚反駁，稱不同狀况的魚塘均有生態價值，荒廢魚塘存在水生植物，可吸引另類雀鳥棲息；放乾水「曬塘」亦可引來短腳鳥類進食塘底昆蟲，質疑荒廢魚塘之說會誤導大眾以為生態價值低、可以破壞。

會方：閒置或曬塘同吸棲息覓食

觀鳥會質疑現時新田科技城發展大綱較2021年方案規模大增近一倍，並涉填平90公頃魚塘，惟未有重做環評研究概要。環保署回應稱，現有研究概要仍能涵蓋環評報告中須評估的環境課題，而研究範圍會因應工程規模增加而調整，例如「生態影響評估」的範圍將包括工程項目最新邊界以外500米範圍。

林超英憂填塘致水浸 發展局：將建蓄洪設施

另外，天文台前台長、觀鳥會榮譽會長林超英指出，魚塘可短暫儲存暴雨雨水，憂慮填塘或導致香港西北、河上鄉至深圳羅湖一帶水浸。發展局表示，土拓署有為新田科技城做排水影響評估，已考慮有關氣候變化的數據及指引，以及為應對未來因氣候變化引致海平面上升及雨量增加帶來的影響；科技城亦會興建蓄洪設施，改善及活化現有河道等，提高耐洪能力。