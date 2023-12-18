市建局：盛德街項目料蝕15億

樓價高時收購 多項目轉蝕

韋志成昨發表網誌稱，盛德街項目的業權收購於2021年8月開始，當時正值樓市暢旺，市建局以每平方呎19,848元的建議價向自住業主提出收購，但現時樓市下行，中原城市領先指數下跌約20%，該項目中標價遠低於收購價，無可避免會錄得近15億元虧損。

爭取較佳信評 加強融資

他續說，樓價下跌幅度反映在地價上，樓市下行時，地價下調幅度遠比樓價大。由此估計，市建局未來推出招標的項目，若外圍經濟環境無大改變，標價很有可能繼續受壓，投標收入將不足以抵消收購成本，導致「入不敷支」，影響市建局未來數年現金流，直接影響開展其他涉業權收購項目的規模，以及收購時間。

韋志成稱，近年團隊在規劃、項目及財務儲備三方面已制定策略，尤其在爭取較佳信用評級方面，讓市建局在現金流短缺時，能以最佳條件向外融資，確保市區更新可持續。