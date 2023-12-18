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港聞二

三隧分段收費首日暢順 今迎上班日成效待觀察

【明報專訊】三隧分流次階段分時段收費方案昨日清晨5時起正式實施，私家車及電單車的隧道費會按經過隧道易通行收費點的時間而定。本報記者昨早上10時起在西隧收費廣場觀察，新設於隧道口的收費顯示屏有按時更新收費，其間車流量不多，行車大致暢順，在隧道費即時更新及上調時亦未見有車輛加速「衝閘」。今日是新收費方案實施後首個上班日，成效有待觀察。

轉繁忙時段前未見衝閘

根據三隧分時段收費方案，周日及公眾假期凌晨零時至早上10時10分為非繁忙時段，私家車行經三隧劃一收費20元，10時11分起為過渡時段，即時加至21元，其後每兩分鐘遞增2元，10時13分收費加至23元；至10時15分踏入繁忙時段，收費加至25元，並一直維持至晚上7時15分。晚上7時16分起再為過渡時段，收費即時減2元至23元，兩分鐘後、7時18分再減2元至21元，至晚上7時19分起恢復非繁忙時段，收費20元。

運輸署於三條過海隧道口附近增設收費顯示屏，顯示不同車種的即時收費，記者昨早10時起在西隧收費廣場天橋觀察，顯示屏有按時更新至過渡時段及繁忙時段收費，過渡時段期間往港島方向未見有車輛為避開繁忙時段收費而「衝閘」，行車秩序大致良好和暢順。

相關字詞﹕易通行 西隧 分時段收費 三隧分流

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