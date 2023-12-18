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港聞

港聞二

科企創辦人：倘科技園資助 有意落戶

【明報專訊】本港近年銳意吸引初創企業落戶，有美國商貿網站創辦人原先在印度分公司聘請編程人員，來港考察後看好香港潛力，表示若獲香港科技園資助，有意落戶。

從事生意配對 多客來自港深

隨美國商貿團來港考察的MyTradeZone創辦人Bachir Kassir在美國拉斯維加斯開公司，主打商貿網上配對服務，雖然在亞洲沒有太多宣傳，但他觀察到不少登記用戶是來自香港或深圳的供應商，向美國用戶提供各類產品或服務，故來港視察市場潛力。

稱中美是伙伴 政治是煙幕

Kassir說，原先只是來港尋求資金，但與科技園會面後，獲告知不同資助計劃，令他改變主意，「如果可獲資助，可能會在香港開分公司，負責研發和市場推廣，初步可能也在本地請兩名程式設計員，以在科技園展開培育計劃」。他又說，除了資金，更重要是尋求「smart money」（聰明資金），包括獲提供經驗及人際網絡。

他形容，香港與拉斯維加斯都是主要商貿樞紐，尤其發展配對服務，不能只靠美國市場，必須供應及需求並存。

至於美國本土對華的負面情緒，Kassir表示不特別關心政治人物的說法，「走入美國任何一間商舖，幾乎大部分貨品都是中國製造，中美是兩大貿易伙伴，這些（政治人物）說法都是煙幕，不影響我，因為這只是政治」。

相關字詞﹕商貿配對 中國製造 科技園 中美關係 初創企業

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