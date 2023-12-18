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港聞

港聞二

美商團訪港探兩制優勢 信可作緩衝 中美局勢影響不大

【明報專訊】美國將中國視為主要競爭對手，美國社會對華觀感日趨負面，但無阻美國商界來港尋求商機。由美國商務部贊助的一個美國商貿團本月初來港，多名隨團公司代表說，美國政界負面批評對他們無太大影響，反而看重香港在一國兩制下、採用有別於內地的制度，包括法制、稅制、知識產權制度等，以及通往內地和亞太市場的定位。有飛機製造初創公司說，暫未計劃直接進軍內地市場，但相信香港可發揮連接內地和亞太市場通道的優勢，「與（內地）政治逆風及不確定因素，（香港）仍有些少緩衝」。

飛機商：港人脈多 助拓內地

今次是香港去年11月重新對外通關後，美國商務部支持的第三個美國商貿團來港。研發可水陸升降小型飛機的Mallard Enterprises，其行政總裁Dan Peabody首次來港，接受本報訪問時說，相對於透過美國本土及傳媒報道了解，寧願親身走一趟來港看看，他明年2月亦會到新加坡出席航空展。他透露目前未考慮設分公司，會考慮潛在客群及是否覓得商業伙伴，但認為香港作為金融樞紐，有不少大學及設計機構，長遠可作為區域銷售或維修中心。

Peabody又相信飛機業在中國潛力巨大，公司目前聚焦其他「更容易處理」的市場，但不少港企已有內地人脈，認為可借助該些公司打開內地網絡，「毋須我們直接進入內地市場」。

阿拉斯加最大貿易伙伴

與華敵對「只因政黨」

在阿拉斯加長大、任職當地原住民公司投資顧問的Paul Johnson，今次隨團來港為當地能源及農產品尋找商機，也希望吸引香港或內地資金投資阿拉斯加，如太陽能等企業。他說，雖然州政府由共和黨領導、對中國立場較敵對，但指中國早已超越日本成為阿拉斯加第一大貿易伙伴，「（中國公司）買我們最多的油、海產、木材，但我們之間存在敵對關係，純粹因為政黨緣故」。

投資顧問：有公司受美媒影響

Johnson說，不反對中美之間競爭，但不理解為何關係鬧到如此僵，「我們與電視上看到的（美國）人不同，不代表我們憎恨國家或反美，但我相信我們要保持經濟發展；到哪一日（雙方人民）不說話，問題就開始出現」。他相信中美兩國都不是鐵板一塊（monolithic）的，每個城市都有不同，也理解香港在中國的獨特之處。他笑言：「有些人不喜歡美國，但他們喜歡阿拉斯加，因為覺得我們總有些不同；他們會叫你們中國人，但你也是獨特的。」

率團的IBS Global Consulting投資顧問Tonya McNeal-Weary說，中美關係及美國當地傳媒報道，影響部分公司來港考察意欲，她認為很多公司只知道香港是中國一部分，而不理解香港和內地採用兩制。McNeal-Weary上一次訪港是2019年12月，形容當時有很多疑問，「香港當時面對很多問題，（制度）是否變成跟內地（一樣）？是否規管制度？其他範疇如何？此行不少人都再三保證，香港是特區，（與內地）在不同制度下運作」。她憶述，當時來港亦無見到美國電視上報道香港的衝突場面，「我們甚至不知道有示威，所以眼見為實，要親身來看」。

明報記者 林勵

相關字詞﹕一國兩制 商機 訪問團 中美關係

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