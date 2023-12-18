羅健熙：無黨友提「摺埋」 民主黨「細有細做」

民主黨近年辦春茗、晚宴等均波折重重，有部分活動最終未能舉辦，至於來年會否繼續再嘗試，羅健熙表示會考慮繼續辦春茗，以及申請設街站售賣籌款獎券；另外，他們計劃明年初舉辦集思會，討論未來一年工作。羅健熙昨日提到，周年大會主要討論恆常工作、通過會議紀錄，以及報告無法取得提名參選區議會、無法參與年宵等事情。

無議席人手減 信可穩財政

被問到該黨現時的財政資源狀况、需否轉型，羅健熙形容資源一直緊絀，會想辦法開源，若開不到源就會考慮節流，但具體會縮減多少資源，他表示有待計算。該黨未來在立法會或區議會都沒有議席，羅健熙認為黨內相關人手或會減少，相信有助黨內財政持續。

至於該黨仍能維持運作多久，羅健熙表示不會具體說明，但即使困難多大，相信民主黨有能力和辦法維持一段時間，又強調即使缺乏資源，也能以沒有資源的做法運作，但他亦未有透露具體細節，擔心細節曝光就會失去有關選項。

對於有2019年區議會選舉落選者被政府委任為候任區議員，羅健熙認為委任區議員的人選與預計中無太大差別，指出民選議席在議會非常重要，因民選議會是對市民問責，委任議席不應存在。對於會否再參選，他表示短期內都未有選舉，暫未有討論。