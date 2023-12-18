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港聞

港聞二

專家：暴力行為須涵傷人風險 加入指引須修例

【明報專訊】醫衛局及醫管局最新回覆顯示，臨牀指引方向無提及原擬新增的「暴力」元素。中大社工系講師丁惟彬說，病人一般會於3種情况被強制入院，包括傷害自己或他人的風險高，或出現嚴重自我疏忽如拒進食或求醫的情况，理論上暴力不屬上述條件。港大法律學系助理教授張天目稱，強制入院法定條件嚴謹，不能單看病人暴力行為或傾向，暴力行為須對他人構成傷害或風險，故從法律層面分析，當局須修例才能於法定條件加入暴力。

病人可反對見法官

學者稱少人知權利

丁惟彬說，申請強制入院須填寫行內俗稱「Form 1-2-3」的3份表格，分別由直系家屬或社工、醫生及法官填寫，自願入院者改為強制入院亦須經過有關程序；病人有權提出反對及要求見法官，法官須聽取病人說法後，才決定是否填表格批准，惟不多病人會提出見法官，甚至不知道自己有此權利。

丁惟彬稱，條例列明可羈留病人7天，若醫生認為有需要可申請延長21天，但病人最終能否出院及需否下令有條件釋放，均由醫生決定。

指社會須討論 考慮病人支援

張天目說，強制入院病友須被「禁錮」於醫院，藥物往往會引致嚴重副作用，如流口水、思想模糊；現時其他法律和醫療範疇，即使當事人有風險亦不能強迫坐監或治療，認為政府若要擴展強制入院涵蓋範圍，須經過社會充分討論，包括病人有否足夠支援等。

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