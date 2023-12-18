專家：暴力行為須涵傷人風險 加入指引須修例

病人可反對見法官

學者稱少人知權利

丁惟彬說，申請強制入院須填寫行內俗稱「Form 1-2-3」的3份表格，分別由直系家屬或社工、醫生及法官填寫，自願入院者改為強制入院亦須經過有關程序；病人有權提出反對及要求見法官，法官須聽取病人說法後，才決定是否填表格批准，惟不多病人會提出見法官，甚至不知道自己有此權利。

丁惟彬稱，條例列明可羈留病人7天，若醫生認為有需要可申請延長21天，但病人最終能否出院及需否下令有條件釋放，均由醫生決定。

指社會須討論 考慮病人支援

張天目說，強制入院病友須被「禁錮」於醫院，藥物往往會引致嚴重副作用，如流口水、思想模糊；現時其他法律和醫療範疇，即使當事人有風險亦不能強迫坐監或治療，認為政府若要擴展強制入院涵蓋範圍，須經過社會充分討論，包括病人有否足夠支援等。