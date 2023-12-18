精神科自願變強制入院 指引沒提「暴力」 料因避修例 學者憂收緊標準病人感受騙

明報記者 張逸羲

根據《精神健康條例》，若基於病人自身健康或安全，或為保護他人着想，醫管局可向法官申請將病人強制羈留，即俗稱強制入院。有條件釋放機制適用於有刑事暴力病歷和傾向的強制羈留病人，出院時須遵守若干條件，如居住指定地點、服藥及覆診等。

符自殘傷人風險者

指引促「盡量」改強制入院

鑽石山荷里活廣場謀殺案發生後，政府提出改善有條件釋放機制。當局最新回覆稱，醫管局上月於精神健康諮詢委員會會議匯報進展，其中完善機制方面，新指引提出若自願入院者欲離院，而醫生信納病人出院相當可能對自身或他人有危險，可按條例拒絕出院要求，並向法官申請轉為強制入院；當局稱方向不涉擴大或修訂釋放令適用範圍，並會檢視指引執行情况，以考慮修例需要。

據了解，醫管局於會上提及現時醫生寬鬆執行強制入院，部分理應發出釋放令的病人，最終因自願入院而無法適用於釋放令；醫生在現行機制下可申請將自願入院者轉為強制，指引將提醒醫生「盡量」把符合法定條件者列為或轉為強制入院，惟暫無法預計將新增多少強制入院病人。據悉當局擬先檢視指引執行情况，有需要才修例。

社工：強入院非支援 破壞關係

專門研究精神健康法律議題的港大法律學系助理教授張天目稱，若按原定方案，當局必須修例方能於強制入院法定條件加入「暴力」元素（見另稿），最新說法似乎擬取消增設該途徑，並確立自願入院者須提出離院才有可能被轉強制入院。但她指出，以往醫生對傷害他人的理解不算清晰，須觀察日後會否濫用。

中大社工系講師丁惟彬關注，病人需否強制入院靠醫生主觀判斷，若醫管局內部要求嚴格執行，醫生難免會拉闊傷害他人定義，故即使法定條件不加入「暴力」字眼，已可達至政府原本目標。他說強制入院及釋放令對病人來說不是支援，「是監管，是condition（制約），是守行為」，更會破壞病人與社工關係。

沒出院誘因 恐難游說住院

丁惟彬稱，「自願出院」以往是社工游說病人住院的最大誘因，憂慮新指引下病人會擔心「被騙」入院，增加游說難度，冀醫管局先向病人組織、家屬等解釋，並要讓病人知道向法官上訴的權利。

港大臨牀醫學學院精神醫學系臨牀副教授張頴宗說，若病人風險高，且一段時間無服藥，醫生一般會申請強制入院，提供較佳治療，惟每宗個案情况不同，難一概而論。

香港精神健康動力基金會主席、精神科專科醫生傅子健認為，「看不到（新指引對病人）很大人權或自由倒退」，或有助防患於未然，但提醒即使嚴謹限制精神病人，不代表可完全避免悲劇，寧枉勿縱做法未必可取。