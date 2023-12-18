伊院：醫局近期檢視指引 醫護每兩小時查氣樽

伊院回覆本報稱，該院2018年起陸續落實一系列措施，近期再提醒醫護加強監察病人使用氧氣樽程序；醫管局急症科統籌委員會近期再檢視急症室病人使用氧氣樽指引，包括安排醫護至少每兩小時檢視病人氧氣樽情况，另若病人使用達每分鐘4公升或以上氧氣時，須使用裝設牆上固定供氧裝置，公院所有急症室已落實措施。

伊院於2018年有病人轉送深切治療部期間，膠囊復蘇器未接駁氧氣樽；明愛醫院上月有病人轉送深切治療部時疑氧氣樽未有打開氣閥。兩宗事故病人不治後，院方均成立根源分析委員會，伊院當年提出3項針對運送病人建議，沒涵蓋氧氣樽使用流程，明愛醫院調查則尚未完成。

社協幹事彭鴻昌質疑醫管局過去有否全面檢討使用氧氣樽流程及醫護有否跟從指引。他說伊院今年7月回覆死者金婆婆女兒的信件沒詳細提及上述改善措施，質疑在接獲傳媒查詢後始執行措施。彭認為根源分析委員會調查過於聚焦事故，建議一併檢視其他相關程序，另建議就急症室使用氧氣樽訂立指引及清單。