病嫗疑氧氣樽斷氧亡 伊院：無法證實 醫療紀錄列「氧氣樽清空，時長未明」 院方指由家屬報稱

協助家屬的社協幹事彭鴻昌質疑醫護當時未有呈報事件，否則會有調查及報告，亦質疑既然未能證實事件，憑何斷定不涉醫療事故。

事主2020年入急症 聞氧等上房

金婆婆患有慢性阻塞性肺病、高血壓和缺血性心臟病等，需24小時聞氧氣。其女兒阿花（化名）憶述，母親2020年1月14日因血尿經救護車送伊院，初步診斷為尿道炎，續由鼻導管接駁急症室氧氣樽聞氧。按醫療紀錄，當時肺片顯示肺沒有「實變」（consolidation），獲安排輪候入外科病房。

女兒：護士曾確認「斷氧」

阿花憶述，當晚約8時45分與外傭短暫離開急症室進食，返回後不見母親，尋回時見她臉紅冒汗、呼吸急促，且鼻導管無氧氣，並獲護士確認氧氣樽無氧氣輸出，轉至牆上供氧系統，醫生決定轉送她至內科病房。

醫療紀錄顯示，當晚11時40分金婆婆被女兒發現「氧氣樽清空，時長未明（oxygen tank empty for unknown period）」，時間與阿花記憶不脗合。金婆婆經高濃度氧氣治療後血氧量回穩，惟最終病情惡化，同月26日離世。

院方覆家屬：檢查氣樽非常規項目

阿花說事後念念不忘，今年4月去信醫院，惟院方3個月後回信拒認氧氣樽耗盡，並稱檢查氧氣樽情况非醫療紀錄常規項目，職員亦無法憶述事件，故不能核實。回信提及病人入院12日後因臨牀情况及肺炎持續惡化離世，與在急症室短暫出現血氧飽和度下降沒直接關係。

阿花質疑醫療紀錄清晰顯示氧氣樽被發現清空，批評院方稱無法確認是不負責任、缺乏誠信。她近日得悉明愛醫院涉氧氣樽事故，質疑「還要死多少病人才會take patient safety seriously（認真看待病人安全）」，「媽媽受了這麼多折磨有個價值，就是要日後無人再受折磨。但是看這班人（醫管局）做法，我看很難避免」。

事隔3年投訴「免阻抗疫」

嘆好意換不誠實答覆

被問會否後悔沒即時投訴，阿花說至今堅信醫院應集中資源抗疫，可惜一番好意卻回來不誠實答覆，感到極失望。

伊院回覆本報稱非常重視事件，接獲投訴後重新檢視醫療紀錄及資料，知悉病人本身患「慢阻肺」及多種慢性疾病，在急症室治療後情况穩定轉送內科病房。該院稱根據內科病房紀錄，家屬曾稱當日下午病人血氧量下降，維持80%至90%；「found oxygen tank empty for unknown period」為內科醫護如實記錄家屬報稱情况，並非醫護判斷。

指與離世無直接關係

伊院：醫護已無法詳細憶述

該院續稱，病人住院檢查證實感染肺炎及患有尿道炎、高血鉀症及腎功能障礙等，其慢阻肺及肺炎導致呼吸及其他器官衰竭，住院12日後臨牀情況及肺炎持續惡化離世，檢視臨牀資料後認為病人離世與她在急症室曾血氧飽和度下降沒有直接關係。

該院稱由於事隔多年，醫護無法詳細憶述當日情况，故院方無法核實氧氣樽供氧問題，又稱對病人離世感難過，理解家屬感悲痛，再致以深切慰問，會繼續協助。

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