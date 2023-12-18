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ToF技術監察睡姿防墮地 粗略影像保私隱

【明報專訊】Perseverance Technology共同創辦人陳家豪、黎豐鋮、鄭納然表示，不少監察睡在特殊看顧牀位的長者的系統，都是長者跌倒在地上後才偵測到。他們覺得，最理想方案應是有部分肢體越過牀邊圍欄、有傾向跌出牀外或獨自離牀時，就發出警報，通知安老院舍或醫院員工到場協助。

但考慮到私隱權，不便在睡牀附近安裝一般視像鏡頭或紅外線熱成像儀，所以該公司研發的「堅守望」（Keep AI）提前預警防跌倒系統，使用「飛時測距」（Time of Flight, ToF）技術來偵測，只看到非常粗略影像和骨架，既可預早警告，亦可保護私隱。而這技術可在任何亮度下運作，特別適合應用於睡房和牀位。

「飛時測距技術」是利用發光二極管發出紅外光，照射到物體表面再反射回來，以測量其距離和深度，多應用於攝影裝置，包括部分智能手機鏡頭等，近年才開始應用到安老產品上。

堅守望系統使用多束紅外光線，能看到粗略的人體影像，大致估計到其骨架和姿體動作，例如是睡眠還是坐着等。若人工智能軟件分析有跌落牀的風險，會響警報和開啟閃燈。

用電量低 可同時監察多張牀位

這系統每套可以監察「3米 x 3米」的面積，用電量很低，可獨立運作，也可透過網絡連線方式，同時監察多張牀位，彌補人手不足問題。由於操作簡單，一般家庭也可以使用。

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