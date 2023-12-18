智能氣囊背心 自動充氣防跌傷

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

JKL i-Healthcare創辦人李仁業表示，今年初在網上搜尋防摔產品，認識到衣帶保智能技術有限公司（YDB）的「智能防摔氣囊背心」。李仁業本身擁有外國大學生物醫學工程學位，他徵詢過不少醫療保健行業朋友的意見，考慮約半年，在今年6月飛往衣帶保的杭州總部，洽商其「智能防摔氣囊背心」香港代理權。今年7月正式取得其香港代理權，在11月底樂齡科技展中公開展出，每日至少示範一次。

據李仁業所知，衣帶保創辦人宋先生本來是汽車安全氣囊生產商，但因為有一名朋友跌倒引致髖關節受重傷，需要臥牀達一年多，在2014年萌生借鑑汽車安全氣囊的技術，研發智能防摔氣囊背心。

投入5000萬人民幣 擁逾20項專利

不過，利用壓縮二氧化碳快速充氣的技術可以借鑑，但偵測穿著者跌倒的軟件演算法，卻需要由零開始設計和大量測試。衣帶保研究約5年，至少投入5000萬元人民幣，到2019年推出第一代智能防摔氣囊背心。據悉，現時衣帶保的智能防摔氣囊背心內藏一個6軸的陀螺儀，偵測穿著者跌倒的演算法需要運用到一些人工智能（AI）技術，其設計合共擁有20多項專利，涵蓋軟件演算法和傳感器等硬件。

0.1秒偵測跌倒 0.08秒完成充氣

智能防摔氣囊背心的設計要求是，當穿著者失去平衡時，要在0.1秒內就能偵測，並在0.08秒內完成充氣，即在0.18秒內完成偵測和充氣，以趕及在穿著者落地前，保護其頭部、背部、肩部、胸部和髖關節等重要位置。

這幾年間，智能防摔氣囊背心已出口到日本、韓國、新加坡、泰國、文萊、澳洲、瑞典、瑞士、德國等多個國家。至於內地市場，主要透過淘寶和京東等網購平台發售。衣帶保和內地個別保險公司亦有合作，若投保人是其智能防摔氣囊背心用戶，當購買某些保險時可獲得少許保費減免。

暫時來說，李仁業尚未聽聞有用戶投訴智能防摔氣囊背心未能在跌倒時及時充氣。但他也補充，在某些情况下，智能防摔氣囊背心是有可能不充氣。首先，是用戶沒有扣緊腰帶，影響了偵測動作的準確度。其次，是用戶在下跌過程中被某些物件阻擋，又或者嘗試抓住某些物件，產生減速效果，這可能會令演算法誤以為用戶並非跌倒。

智能防摔氣囊背心現時主要有四季版、普通版、旗艦版等版本，每款有9個尺碼。其中四季版重約1.5公斤，最新的旗艦版略為減重，約1.3公斤；至於普通版，則是將髖關節部分的氣囊抽起，略為減低重量和售價，但缺點是保護功能會打折扣。

因此，該公司主要是引入四季版和旗艦版，估計兩者零售價分別為5000多元和6000多元。由於該公司一向只從事B2B業務，對口的主要是公立醫院、私家醫院、安老院和NGO等，未曾發展過B2C業務，所以需時間準備，才可以在零售市場上推出，包括設立網店，以及和某些連鎖店合作（因為想讓用戶試身後才購買）。

擬一年後推加強版 攻高空工作行業

李仁業表示，衣帶保正研發一款加強版智能防摔氣囊背心，目標是要讓穿著者從3至4米高地方跌下地面，也能夠保命。這是為某些需要高空工作的行業設計，希望大約一年後面世。