小欖康復大樓將啓用 宿位逾千 小欖醫院改建 社署：可縮殘疾人輪候

【明報專訊】由小欖醫院改建而成的小欖綜合康復服務大樓將於聖誕節前後分階段投入服務，為殘疾人士提供1710個服務名額，包括1150個住宿名額和560個日間訓練及職業康復服務名額（見表）。社署副署長（服務）黃國進相信，中心可縮短殘疾人士輪候宿位時間。另外，小欖綜合康復服務大樓由3個非政府機構營運，其中由香港耀能協會營運的小欖青輝園已獲發牌照，黃國進稱，其他兩間則在牌照審視階段，相信最遲明年首季全數投入服務。
3機構營運 對象涵殘疾智障精神復元
小欖綜合康復服務大樓由3個非政府機構營運，香港耀能協會提供75個中度智障人士宿位、75個嚴重肢體傷殘人士宿位、160個綜合職業康復服務中心名額；東華三院提供400個嚴重智障人士宿舍名額、200個嚴重殘疾人士護理院名額、400個展能中心名額；新生復康協會提供400個長期護理院名額，服務精神復元人士。
3個營運機構皆表示本月底將陸續投入服務，當中已拿到社署牌照的香港耀能協會小欖青輝園將分階段安排入宿，至明年3月首階段共提供50個宿位，包括30個中度智障及20個嚴重肢體殘疾人士宿位。東華三院明年首季前提供225個宿位，新生復康會同期將接收160名服務使用者。
560日間名額 服務分階段推展
社署副署長（服務）黃國進說，小欖綜合康復服務大樓會提供配對服務，即照顧住宿服務與日間服務配對，例如青輝園會為15歲或以上、需要職業訓練或支援的院友提供綜合職業康復服務，包括製作陶製品、洗衣服務、速遞服務等，為日後投身就業市場準備。
佔地4萬平方米 場地設模擬乘巴士
人手方面，黃國進預計將聘請800至1000人，包括護士、語言治療師、物理治療師等。他說大樓24小時服務，人手需求較大，目前招聘進度「非常理想」，不乏有經驗者。
大樓根據地勢分高低兩座，佔地4萬平方米，設有洗衣運輸系統及自動配藥機；而3間營運機構亦各有特色設計，如青輝園有不少共享空間，包括共享廚房、共享平台等；東華三院以春夏秋冬為主題設計其營運的嚴重殘疾人士護理院；新生復康會則設有模擬乘坐巴士場地、「裸眼VR體驗間」等。
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