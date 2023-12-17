小欖康復大樓將啓用 宿位逾千 小欖醫院改建 社署：可縮殘疾人輪候

3機構營運 對象涵殘疾智障精神復元

小欖綜合康復服務大樓由3個非政府機構營運，香港耀能協會提供75個中度智障人士宿位、75個嚴重肢體傷殘人士宿位、160個綜合職業康復服務中心名額；東華三院提供400個嚴重智障人士宿舍名額、200個嚴重殘疾人士護理院名額、400個展能中心名額；新生復康協會提供400個長期護理院名額，服務精神復元人士。

3個營運機構皆表示本月底將陸續投入服務，當中已拿到社署牌照的香港耀能協會小欖青輝園將分階段安排入宿，至明年3月首階段共提供50個宿位，包括30個中度智障及20個嚴重肢體殘疾人士宿位。東華三院明年首季前提供225個宿位，新生復康會同期將接收160名服務使用者。

560日間名額 服務分階段推展

社署副署長（服務）黃國進說，小欖綜合康復服務大樓會提供配對服務，即照顧住宿服務與日間服務配對，例如青輝園會為15歲或以上、需要職業訓練或支援的院友提供綜合職業康復服務，包括製作陶製品、洗衣服務、速遞服務等，為日後投身就業市場準備。

佔地4萬平方米 場地設模擬乘巴士

人手方面，黃國進預計將聘請800至1000人，包括護士、語言治療師、物理治療師等。他說大樓24小時服務，人手需求較大，目前招聘進度「非常理想」，不乏有經驗者。

大樓根據地勢分高低兩座，佔地4萬平方米，設有洗衣運輸系統及自動配藥機；而3間營運機構亦各有特色設計，如青輝園有不少共享空間，包括共享廚房、共享平台等；東華三院以春夏秋冬為主題設計其營運的嚴重殘疾人士護理院；新生復康會則設有模擬乘坐巴士場地、「裸眼VR體驗間」等。