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推算：貨車碳排不跌反升 將超私家車 智庫指未積極淘汰燃油商車 2050難達陸路零排

【明報專訊】為響應國家主席習近平「2060全面碳中和戰略」，港府爭取2050年前實現碳中和，能否控制佔總碳排近兩成的運輸類碳排是關鍵之一。思匯政策研究所研究各種車輛碳排放趨勢，發現到2030年後，私家車、的士及巴士因陸續轉用電力或氫燃料電池，碳排放量會持續下降，惟中型及輕型貨車排放量不跌反升，到了2040年後更超越私家車，分別成為最高排放量首兩位車種。思匯認為政府至今未有落實更積極的措施以加速淘汰燃油商用車輛，致情况持續，至2050年會導致陸路交通未能達到零碳排放，促政府盡快制訂商用車減排路線圖讓業界跟隨，並撥款資助更換新能源車。

明報記者 馬耀森

思匯倡資助商車轉新能源

環境及生態局表示，政府會在2025年公布推動電動公共交通工具及商用車的路線圖，將訂立停止新登記燃油商用車的年份，以及建設相關配套設施的計劃，從而達到2050年零排放目標。局方表示，隨着電動車技術日趨成熟及充電設施市場化，過去幾年，電動輕型貨車使用率顯著增加，由2019年116輛增加至今年471輛。

環局：2025推電動商車路線圖

將訂停新登記燃油車年份

局方表示，現時市面最少有8款客貨車類的電動輕型貨車，平均售價及中位數售價均為約40萬元，而柴油貨車平均售31萬至34萬元，與電動輕型貨車售價只差6萬元左右，因此客貨車類的電動輕型貨車已具備價格競爭力。

根據政府今年7月公布的2022年碳排放數字，「運輸」類別碳排放量約642萬公噸，佔全港總碳排放源約19.2%，僅次於最大排放源「發電及其他能源工業」（2100萬公噸，佔整體62.7%），其他排放源包括「廢棄物」（258萬公噸，佔整體7.7%）。

環境及生態局2021年3月發表《香港電動車普及化路線圖》（下稱路線圖）指出，政府會約每5年檢視路線圖的各項政策及進展，當中提到會特別留意電動輕型貨車，力求在2025年制定更具體推行方向及時間表，目標是2050年前達到車輛零碳排放，以配合香港2050年前碳中和目標。

私家車的士巴士料2050零排

思匯政策研究所上月發表《香港交通凈零排放路線圖研究報告》，引述2019年環保署數據，各種車輛之中，以私家車碳排放最多，佔全港約4.5%，其次是中型貨車（3.2%）、輕型貨車及專營巴士各（2%）、的士（1.9%）、重型貨車（0.8%）。

報告分析各類車種行走里數及能源消耗量等數據，以數學模型推算碳排放走勢，結果顯示，整體「運輸」（包括車輛、船舶及航空）的排放量於2024年達高峰，全年排放量約655.7萬公噸，之後逐步下降，當中私家車、的士及專營巴士到2050年會降至零碳排放，但中型貨車碳排放量不跌反升，到2040年後會超越私家車，成為排放量首位，第二位是輕型貨車（見圖）。

大部分車種電動化不足1% 中型貨車0.009%最少

思匯推算，到2050年，整體車輛雖然以電動為主，佔整體逾八成，但餘下仍有逾一成是柴油車，未能達到淨零排放。

目前各類車種之中，只有私家車的電動化比率較高，約佔整體私家車一成；其他車輛大部分電動化比例均不足1%；電動輕型、中型及重型貨車佔同車種比例分別為0.6%、0.009%及0.01%（見表）。

思匯認為，透過調整各類車輛的燃料比例，例如輕型貨車及中型貨車分別有八成及六成轉為電動車，餘下是氫燃料電車；六成巴士（包括專營及非專營）轉用電動車，四成轉用氫燃料電池車，到了2050年，大部分車輛均為電動，氫燃料電池車佔整體約5%，柴油車已全數被淘汰，整體車輛碳排放就可達到淨零排放。

（城市保育）

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