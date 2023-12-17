審議32政府法案26不記名 梁君彥：不齊人無法律問題

回應議員零發言 稱非問得愈多監察愈多

梁君彥昨在港台節目《星期六問責》，被問到如何改善有議員在財務委員會「零發言」的情况，他回應說，並非問得愈多問題，便代表監察政府愈多，強調是要有效審批及監察政府，更稱過往反對派視財委會為「拉布工具」，現時程序上，撥款項目在財委會轄下的工務小組委員會及人事編制委員會詳細討論，便可毋須在財委會再次討論，直接表決，認為流程上更有效監督政府。

同日他在商台《政經星期六》表示，本屆有三分之二的議員是新加入，工作兩年開始明白議會運作，漸入佳境，對於外界有聲音批評議員為「橡皮圖章」，他反駁，若有留意法案委員會，便可了解議員重視審議工作。他認為議會工作沉悶，一般公眾不會如追看電視劇關注，只是以往出現掟杯及搗亂，才引起更多人關注，現在是回歸一般議會運作，亦形容立法會是「金魚缸」，外面很多人望住身為「金魚」的議員，故要注意形象。

區議會選舉結果塵埃落定，梁君彥期望可回復以往的恆常機制，邀請區議員開會，了解有何地區議題可由立法會跟進，亦寄語新一屆區議員專心做事，讓市民了解他們與上屆當選的區議員有分別。

回應區會投票率 譚耀宗：合理水平

全國港澳研究會副會長譚耀宗在有線新聞節目《有理有得傾》表示，投票率受多項因素影響，舉例周末不少人北上深圳，當晚亦出現電腦故障，減少投票人數，認為若無以上因素影響投票率應達30%，強調27.54%的直選投票率是合理水平。