工展一蚊鮑5分鐘售罄 市民稱將再入場辦年貨

市民搶鮑 攤位：今或設排隊區

工展會昨早11時開幕，近百名市民在場外等候入場。展會開始後，市民隨即跑入，有人不慎跌倒受傷。不少市民搶購限量20份的1元鮑魚福袋，5分鐘內售罄。市民孫先生昨專程請假，9時前到達場外排隊，最後第3名搶購到福袋。阿一鮑魚負責人陶小姐表示，想不到首天「有少少混亂，都幾多人湧入來」，形容人群開場後約10秒便到達攤位。1元鮑魚福袋優惠會推出8天，因應昨天情况，陶說今天或增人手和加設排隊區，以減少混亂。

元利行事隔3年再參加工展會，售賣鹽酥鷄、豆腐花等食品。職員黃小姐提到，展會首兩小時人流與新冠疫情前相若，期望24天展期生意額較疫前增一至兩成。

鍾先生夫婦昨購買售價38元熱狗、30元章魚小丸子等小食。鍾先生表示前年參加展會時沒熟食「無咁熱鬧」，認為「今年好好多，起碼醫肚先」。65歲或以上長者可免費入場，故兩人毋須購票。鍾先生打算花數千元買藥材；鍾太則指昨先了解場內產品，約10天後兩夫婦再入場辦年貨。

今屆工展會首設售賣酒精類攤位，過去超過30年都有入場的市民吳先生試飲黑莓味的無酒精香檳後，替朋友和自己共購買3支。他認為今年展會可「飲飲食食」，氣氛不錯，昨留意到展會有售賣湯煲和影印機，今日將與太太再入場選購。

朗曼酒業（亞洲）有限公司主力售賣7款口味的無酒精香檳，吸引不少長者試飲和購買。總經理吳先生表示，開場一個多小時人流較預期暢旺。他稱會推200元3支優惠價；每天首20支無酒精香檳則以20元發售。吳續稱，昨首20支無酒精香檳開場後3分鐘內售罄，希望工展會生意額可過百萬元，來年有機會願再參展。

釀酒廠參展 盼加指示牌

稱人流之多「數一數二」

往年參加過美食博覽等活動的麥氏釀酒廠在場內售賣手工啤酒，總監兼聯合創辦人阿波形容展會人流之多可謂公司曾參加活動中「數一數二」，不過攤位在熟食檔附近，阿波稱有市民因太多人而錯過其攤位，認為展會應獨立設酒精區或加裝指示牌。他期望展期每日售出200杯啤酒，至於來年是否再參展，則需視乎經濟環境等因素決定。