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港聞二

收內地生先考英文 校長：近年水平較高

【明報專訊】超過130間學校參展的第一屆「（大灣區）香港學校教育展」昨第二日舉行，英華書院校長、香港直接資助學校議會主席陳狄安稱，今年暑假開始明顯接到更多非本地家長的入學查詢，包括獲批高才通計劃及其他輸入人才計劃的家長。有透過優才計劃來港的家長表示，內地與香港教育制度有異，擔心兒子英語水平不足應付學業。

教育局副局長施俊輝昨出席教育展致辭時稱，申請及獲批簽證到港的海外及內地人才持續增長，截至今年11月，各項輸入人才計劃共收到20萬宗申請，當中12萬宗獲批，目前已有8萬人來港，遠超政府早前設下每年引入3.5萬名人才的目標。九龍真光中學校長、香港津貼中學議會主席李伊瑩表示，該校未有特別為內地學生設收生限額，主要視乎學生是否達收生條件，以及有關年級是否有剩餘學額。

有港島區中學校長稱，會為申請來港就學的內地生設英文筆試，評估其水平。她說，自高才通計劃推出後，這一年發現有不少前來面試的內地學生英文水平較高，相信與高才通家長多為專業人士有關。

有優才家長憂兒子英語水平不足

黃先生半個月前透過優才計劃來港，兩名分別7歲和9歲兒子正就讀教育局為新來港兒童所設的「啟動課程」，他認為香港教育更着重全人發展，課程較多元化，希望能提高兩子語文水平，惟他擔心兩地教育制度有異，兒子英語水平不足應付學業。

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