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港聞

港聞二

國產客機千呎低飛 維港兩岸現觀賞人潮

【明報專訊】國家自主研製民航客機C919昨早飛越維港上空作飛行演示，低飛環繞港島兩次，吸引不少人在維港兩岸圍觀，有攝影發燒友帶同相機、腳架到尖沙嘴海旁，希望捕捉國產客機風采，目測現場有數百人觀賞飛行演示。

攝影發燒友黃先生帶同腳架、兩部相機及錄影設備到場，他說過去空中巴士A380訪港低空飛行時，錯過拍攝的大好機會，今次碰上國產客機C919首次來港，希望一睹其風采。他昨早約10時到達尖東海旁，考慮到C919會由西至東飛進維港上空，因此選擇在星光大道較中間位置拍攝。

兩掠維港 一次比一次低

民航處早前表示，C919的飛行高度分別為1500呎及1000呎。昨早10時30分，C919由赤鱲角機場起飛，約10時50分首次進入維港上空，在場市民紛紛舉高手機拍攝，飛機飛行約5分鐘後離開維港，約11時05分，C919第二度進入維港上空，是次飛行高度更低。

為配合飛行演示，民航處在維港一帶設立臨時限制飛行區，限制包括放飛無人機等活動。運輸及物流局表示，局長林世雄昨雖未能親身觀賞飛行演示，但留意到維港兩岸有非常多市民一早到場等候C919。

昨早天氣轉涼，飛行演示期間大致晴朗，也有陽光，市民郭先生說天氣整體不錯，雖然偶爾有陰雲，但視野尚算清晰，很適合拍攝。

有小學生從新聞上留意到昨日有飛行演示，早上特意前來拍照留念，其中方同學說飛機「飛得好低，影得好清楚」，黃同學亦對看到C919飛行感興奮，「是C919第一次海外飛行，加上在維港低飛，是十年一遇」。

內地生一早過關睹風采

有稱「見中國發展決心」

飛行演示完結後，部分市民和在場的C919客機母公司COMAC（中國商飛）工作人員合照。

邱同學表示心情激動，他昨早8時多便從深圳過關來港到尖沙嘴，捕捉到C919飛越國際金融中心（IFC）一幕，「雖然C919體積較小，但屬於國產飛機」，他認為是次在港演示能看出中國發展的決心。他認為C919低飛進入維港，吸引不少維港兩岸市民抬頭觀賞，相信他們也對此感高興。

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