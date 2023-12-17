首批申報物業 公屋240伙交回或飭遷 10月起8.8萬戶須填表 何永賢：打擊濫用見成績

房屋署今年10月起要求公屋戶申報在香港是否擁有物業。身兼房委會主席的何永賢昨在商台節目《政經星期六》表示，首批8.8萬戶中，已有98%交回申報表，餘下未交表約1700個家庭中，約200戶已因不同原因自願交回或被當局收回單位，房署會繼續跟進其餘約1500個未交表住戶。

抽選2.5萬戶查冊 40證在港有物業

何永賢說，房署收表期間透過與土地註冊處建立的資料比較及核對機制，隨機抽選約2.5萬戶查冊，發現59戶在港持有物業，房署經詳細審視及覆核後，有40戶證實擁有香港住宅物業，署方將向他們發出遷出通知書。據了解，其餘19宗中大部分業主屬前家庭成員，近半涉破產、離婚等已沒相關物業權益，但未更新業權。

何表示，房署以往是逐一把懷疑個案交予地政總署跟進，程序較費時，現雙方建立更有效率電腦系統，可一次過將2.5萬宗個案資料交予地政總署跟進，未來將陸續就其餘申報表查冊及跟進。

議員倡查境外物業變恒常

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，房署打擊濫用公屋新措施具成效，下一步可研究將調查公屋戶擁有境外物業的安排恆常化，以便收回更多單位，更有效合理分配公屋資源。他相信分4批要求全港80萬公屋戶申報後，已可有效令擁有物業住戶交回或收回其單位。

濫用嚴重否 公屋聯會：還看第二批

公屋聯會總幹事招國偉表示，全港公屋戶中，約四分之一屬60歲以上「全長者戶」，獲豁免申報物業，故現時只發現少數公屋戶在港擁有物業，可謂意料之內，相信要待第二批申報在明年4月及5月交表後，才可確認濫用公屋的嚴重程度。他認為現時打擊措施有助確保公屋資源有效運用。