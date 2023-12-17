打XBB疫苗醫局診所 月內剩兩間有位

截至昨晚7時，10間提供XBB疫苗的醫管局診所中，只有西營盤及北大嶼山醫院本月及下月均有大量時段可預約，其餘8間診所本月預約時段已爆滿，其中5間至下月底亦爆滿，包括南葵涌、油麻地及灣仔貝夫人診所等（見表）。醫管局轄下指定專科門診診所及衛生署轄下指定長者健康中心目前亦會分別為到診病人及會員提供XBB疫苗。

14私家診全數有位

14間私家診所則全數於本月及下月仍有大量時段可預約。尚至醫療旗下位於中環的診所為其中一間提供免費接種診所，該集團同時提供自費接種，副主席陸志聰稱，周四起至昨日已完成及預約下周免費接種的長者日均有40多人，已自費接種及預約下周打針者則日均約10多人。陸認為XBB疫苗的免費及自費預約反應均比想像好，估計不少長者因習慣在公院環境看醫生，較傾向在醫管局診所接種，致預約爆滿。至於自費接種，據他觀察大多為需短期內離港人士，希望提早接種以在外遊期間獲保護。