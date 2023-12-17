天冷廟街煲仔飯旺場 有火鍋店嘆遜去年

黃大仙中心一間大型電器舖外昨擺出多部暖風機，以「今日好冷啊！溫馨提示：仲唔買返部暖爐！」的天氣預報牌招徠。職員表示，天氣轉冷後多了市民買暖風機，主要是有小朋友或長者的家庭。黃大仙街坊陳女士昨午陪母親購物，稱原本有意購買暖風機，「（但）媽媽說幾日後天氣回暖，擔心用處不多」，最後改買功能更多的電磁爐。

雙鳳街附近凍肉舖昨生意頗佳。職員李先生稱天氣轉冷帶旺生意，多了市民買冰鮮雞及冷凍肉丸回家打邊爐。

火鍋店歸因多人外遊 外膳習慣變

入夜後氣溫明顯下降，旺角多間連鎖服裝店推出「買一送一」、「3件7折」的優惠，吸引不少市民選購。吳太稱購買衣服是為聖誕及過年做準備，「知道今天冷，但沒有特意買」。正在法國讀大學的張小姐趁假期回港，與兩名友人到旺角選購衣物，笑言香港正處於「勉強叫做秋天，一點也不冷」，這次主要購買特價短袖。問及如何安排臨近的冬至，張小姐稱會留港度過，因不久後會返回法國，希望爭取陪家人的時間。

為食仔海鮮火鍋專門店負責人姚先生則稱，生意與去年疫情期間完全無法相提並論，「輸晒、好差」，最少較疫前減少三至四成。至於冬至預訂情况，姚則稱已有熟客訂位，但不及中菜館。他慨嘆，復常後外遊港人增加，或者北上消費，「出得去玩，你會（在當地）吃完飯再回家」，加上港人生活節奏改變，減少在外用餐，均影響生意。

油麻地廟街煲仔飯店昨晚大受歡迎，大量市民及遊客排隊等候，最高峰時約50人排隊，晚上8時許部分餐廳煲仔飯已售罄。

風勢大 體感溫度或較實際低

天文台昨預測今日早晚天氣仍相當清涼，預料一股乾燥冬季季候風補充本周中期抵達華南。天文台提醒，由於風勢頗大，風寒效應顯著，身體感覺溫度會較實際氣溫低，市民應留意天氣變化，注意保暖。