議員批東九線花10年不合理 質疑北都優先

陳學鋒表示，南港島線西段討論多年社會已有共識，但政府「𠵱家到找數嗰陣發覺荷包唔夠錢，就樣樣勒住勒住」，批評開「空頭支票」。他指沿線華富邨重建時早預留用地興建車站，憂項目現時才研究轉系統，會變成東九龍線翻版，一直被拖延。他又說港鐵西營盤、利東等站均在很深地底興建，以升降機接駁，認為南港島線西段可考慮。

林世雄：南港島西段棄重鐵

因欠效益地底太深

運輸及物流局長林世雄表示「絕對不同意」當局開「空頭支票」，強調南港島線西段用重鐵成本效益低，車站建在很深地底不方便乘客。路政署長陳派明補充，該鐵路原擬興建瑪麗醫院站，需建在150米深地底。新民黨葉劉淑儀追問有何其他鐵路系統可選擇，以及是否採取全地面方案，陳派明指地底及地面段可並行，視乎山勢決定。至於北港島線，林世雄稱，如僅為替代路線，在客流量上沒迫切需要，要深思是否值得興建。

東九龍線與啟德集體運輸系統均預計2034至2038年落成，李慧琼指內地最多兩年建成，要求當局「畀個理由」；楊永杰質疑當局研究多年理應掌握東九龍線地質資料，現仍需時10年不能接受。林世雄回應時強調兩項目已開始研究，爭取盡早完成，啟德線工程相對較易，料可更快。林又反駁，東九龍線現改地面，早前地質資料未必適用。