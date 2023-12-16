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港聞

港聞二

議員批東九線花10年不合理 質疑北都優先

【明報專訊】運輸及物流局周二（12日）發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，公布擱置2014年提出的北港島線鐵路項目、南港島線西段棄用重鐵，改研其他運輸系統替代。多名議員昨在立法會交通事務委員會關注改劃，民建聯陳學鋒形容藍圖「理想好豐滿，現實就好骨感」，批政府開「空頭支票」。實政圓桌田北辰則指當年政府提出興建北港島線，是作為港島線出現重大事故的替代方案，關注現時是否再沒疑慮，不需買「保險」。民建聯李慧琼批藍圖提出東九龍線及啟德集體運輸系統需10年後，即2034至2038年才落成不合理，促政府「坦白啲」，倒不如直接明言「優先次序要擺落北部都會區」。

陳學鋒表示，南港島線西段討論多年社會已有共識，但政府「𠵱家到找數嗰陣發覺荷包唔夠錢，就樣樣勒住勒住」，批評開「空頭支票」。他指沿線華富邨重建時早預留用地興建車站，憂項目現時才研究轉系統，會變成東九龍線翻版，一直被拖延。他又說港鐵西營盤、利東等站均在很深地底興建，以升降機接駁，認為南港島線西段可考慮。

林世雄：南港島西段棄重鐵

因欠效益地底太深

運輸及物流局長林世雄表示「絕對不同意」當局開「空頭支票」，強調南港島線西段用重鐵成本效益低，車站建在很深地底不方便乘客。路政署長陳派明補充，該鐵路原擬興建瑪麗醫院站，需建在150米深地底。新民黨葉劉淑儀追問有何其他鐵路系統可選擇，以及是否採取全地面方案，陳派明指地底及地面段可並行，視乎山勢決定。至於北港島線，林世雄稱，如僅為替代路線，在客流量上沒迫切需要，要深思是否值得興建。

東九龍線與啟德集體運輸系統均預計2034至2038年落成，李慧琼指內地最多兩年建成，要求當局「畀個理由」；楊永杰質疑當局研究多年理應掌握東九龍線地質資料，現仍需時10年不能接受。林世雄回應時強調兩項目已開始研究，爭取盡早完成，啟德線工程相對較易，料可更快。林又反駁，東九龍線現改地面，早前地質資料未必適用。

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