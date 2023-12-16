次輪簡屋撥款98億 每單位造價59萬

房屋局長何永賢昨稱，當局取消上水蓮塘尾項目，轉為改裝5間空置校舍約600伙，以及新增馬鞍山恆光街政府用地項目，以增成本效益，其他用地選址則不變，包括柴灣常安街、屯門54區、小欖樂安排，但會調整個別項目單位數量。

本報計算連校舍平均76萬

議員昨無提問造價

會上工聯會鄧家彪問到，簡約公屋可否放寬至輪候公屋不足3年的人入住；實政圓桌田北辰則參考新界區過渡房屋甲類住戶（輪候公屋不少於3年）入住情况，憂慮日後新界地區的簡約公屋亦乏人問津。

何永賢回應稱，目前簡約公屋項目仍以輪候公屋3年或以上的住戶為目標，但「聽到意見，若將來個別項目有空間，（做法）亦不是鐵板一塊，會視乎當時情况」，對此保留一定彈性。她續稱，「好有信心簡約公屋不會沒人住」，並稱目前有約9000多至1萬宗過渡房屋申請。

此外，房屋局稱將調低第二輪項目的工程總撥款約15%，至98.4億元，並估算改裝校舍單位平均造價50萬元，高層簡約公屋平均造價為59萬元，後者較原先估算少6萬元。本報據文件提供的數字計算，每個單位平均造價約76萬元。

不過，昨會上未見議員詢問有關造價資料，早前政府消息人士透露，需待至工務小組審議時方會提供有關詳細分項數字。