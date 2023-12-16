「顧公眾觀感」 議員出席投票率升 本報揭表決不夠人頭 梁君彥：經提醒後「喺度咪落嚟」

本報今年8月報道，立法會2023年會期至暑假休會前通過24項政府法案，其中16項表決時，在席參與表決議員人數未過半數，未達全體議員50%出席的法定門檻。梁君彥昨日解釋，議員很多時候需與助理準備辯論、提問問題，會爭取周三大會時多見官員或業界代表，而由於部分法案的爭議早已解決，或有議員認為表決時毋須到會議廳，因此或會忽略公眾觀感；又指出其他地方的議會投票，若無爭議，表決時只得兩三人，有爭議則會「打晒交、喺晒度」。梁表示，經「班長」提醒後，雖然要做的事、心態上無分別，但議員了解到既然公眾想見他們議事，「咁咪落嚟囉」，議員知道公眾有要求便會現身。

稱不記名投票 一般議會常態

被問到不記名表決的次數有否增加，梁稱，很多議會以聲音投票，本港使用不記名投票，屬於一般議會常態，投票過程亦公開。他補充，不少議員在法案委員會階段發表意見，通常政府會接納並自行提出修訂，不會讓外界認為議員可因不記名而偷懶，或覺得投票過程不夠公開。

至於早前會議紀錄以「一名議員」代替發言議員的姓名，令外界無從得知發言的是哪名議員，梁君彥稱，立法會自今年9月採用智慧謄錄系統「智識聽」後，為大會和財委會會議逐字紀錄，明年初擴展至所有委員會。他表示，紀錄中有超連結，精確連結議員發言開始及結束時間點，認為可讓市民知道會議期間發生的事。他指出，新系統擬備會議紀錄需時將可減半。

愛國者治港 不憂立23條有人衝擊

梁君彥又稱，今年度立法會會議共313小時，較去年多近兩成；通過32項政府法案，較去年多近一半。來年《基本法》23條立法，被問到會否擔心有人衝擊立法會，他稱現時愛國者治港，存在理性討論空間，不擔心有人衝擊。