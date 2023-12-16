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港聞

港聞二

男警告同袍辱妻母 官：常見粗口 「日日幾十萬人咁鬧 個個提訴我哋好忙」

【明報專訊】已婚男警早前入稟區院，指控曾共事的「老差骨」性騷擾，刻意為難他及屢說「你老婆畀我×」、「你阿媽畀我×，生咗你個衰仔」。原告向該高級警員索償16萬元，被告申請剔除申索，終止原告針對他的法律程序，昨於區院開庭處理。原告強調言論涉及性，法官質疑被告不是直接向原告提出性要求，「佢唔係撩你」，有關粗口常見字眼不屬性騷擾，否則「日日都幾十萬人咁鬧，個個都上嚟提訴訟」，法官會很忙。法官將於3個月內裁決。

原告為警員吳漢生（音譯），被告為高級警員林文龍（音譯）。原告原要求警務處為事件負責，捐贈16萬元予慈善機構，後來終止針對處方的申索。林文龍則申請剔除申索。

原告沒有律師代表，昨親自應訊稱被告言論涉及性，「令我感受到佢係向我提出呢方面嘅要求」。法官梁國安反問「佢向你提出（性要求）？」，質疑被告是針對原告母親和妻子，不是向原告提性要求，「佢唔係撩你」，亦認為言論雖然粗魯，但只是粗口常見字眼，不屬性騷擾，否則「日日都幾十萬人咁鬧，個個都上嚟提訴訟，歧視你母親、歧視你太太，咁我哋好忙㗎喎」。

被告申剔除申索 官3月內裁

被告的代表律師主張「巿井之徒」的辱罵說話不應視為性騷擾，而被告並非親自向原告或其親屬提出性要求，冀法庭若剔除申索，下令原告須付訟費。梁官聽罷陳辭，押後3個月內頒書面裁決，決定是否剔除申索。

據入稟狀，吳因稱呼林「大佬」及態度問題起爭執，又在歸還子彈時故意逐粒取出，遭林質疑他有情緒問題不宜拿槍，上司介入後吳向林道歉。其後林多次嘲諷吳，2020年6月19日對吳不斷叫嚷，不下5次稱「你老婆畀我×」及「你阿媽畀我×，生咗你個衰仔」，林翌日向吳道歉但不獲接受。

【案件編號：DCEO 7/23】

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