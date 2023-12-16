大橋遊首團登島 首周票售罄 客讚「花一二百塊錢體驗幾千億工程」

微信程式預約 珠海口岸出發

車程60分鐘 參觀80分鐘

大橋遊全程遊覽約兩小時20分鐘，包括80分鐘島上參觀和約60分鐘車程，全程有導遊導賞。人工島上主體建築配有一條120級長樓梯，4樓為港珠澳大橋展廳，展出工藝模型、施工設備模型等，介紹大橋歷史和特色；戶外觀景平台可眺望香港大嶼山。大橋遊可透過官方微信程式預約，優惠期間成人票價188元人民幣。

大橋遊行程位於口岸限定區域，從珠海出發的旅客雖不用離開內地境，但需於珠海公路口岸特設的大橋旅遊檢查廳接受安檢和身分認證，再經專車按時「團進團出」藍海豚島。

首名登上第一班專車的旅客張先生特意從北京前往珠海參加大橋遊，他說希望一睹祖國風光，透露開售時搶票失敗，其後才成功購票，認為旅程值回票價，「花一二百塊錢可以體驗幾千億的工程」。與多名家人同遊的戴女士說，因大橋被譽為「新世界七大奇蹟」之一，所以想跟家人一起看「奇蹟」，對大橋長度感震撼。

港珠澳大橋管理局副局長段國欽表示，大橋建設規劃時已有旅遊方面的策劃，但因大橋設計複雜，剛開通時旅遊安排有待深化和優化，因此未有同時起動。他說未來會圍繞口岸限制區旅遊的特點發展，相信可成為大灣區經典旅遊品牌。對於會否開放給外國旅客，他說要考慮出境規定。

旅遊公司：試運半年後研增額否

珠海九洲港珠澳大橋旅遊公司商務運營部主管李靜宜稱，首周名額於開售首數天已售罄，昨日旅客以內地人為主，但每班專車亦見港澳居民。她說大橋旅遊開發有分步驟，首6個月試運期會維持限額，其後再考慮會否增加名額。