明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

大橋遊首團登島 首周票售罄 客讚「花一二百塊錢體驗幾千億工程」

【明報專訊】港珠澳大橋遊昨開通試運，供港澳及內地居民從大橋珠海公路口岸乘搭專車，「團進團出」前往靠近香港的東人工島「藍海豚島」遊覽。首團43名旅客昨早約11時「登島」，有旅客大讚值回票價。試運階段每天旅客名額1200個，旅遊公司表示反應熱烈，首周門票已售罄。

微信程式預約 珠海口岸出發

車程60分鐘 參觀80分鐘

大橋遊全程遊覽約兩小時20分鐘，包括80分鐘島上參觀和約60分鐘車程，全程有導遊導賞。人工島上主體建築配有一條120級長樓梯，4樓為港珠澳大橋展廳，展出工藝模型、施工設備模型等，介紹大橋歷史和特色；戶外觀景平台可眺望香港大嶼山。大橋遊可透過官方微信程式預約，優惠期間成人票價188元人民幣。

大橋遊行程位於口岸限定區域，從珠海出發的旅客雖不用離開內地境，但需於珠海公路口岸特設的大橋旅遊檢查廳接受安檢和身分認證，再經專車按時「團進團出」藍海豚島。

首名登上第一班專車的旅客張先生特意從北京前往珠海參加大橋遊，他說希望一睹祖國風光，透露開售時搶票失敗，其後才成功購票，認為旅程值回票價，「花一二百塊錢可以體驗幾千億的工程」。與多名家人同遊的戴女士說，因大橋被譽為「新世界七大奇蹟」之一，所以想跟家人一起看「奇蹟」，對大橋長度感震撼。

港珠澳大橋管理局副局長段國欽表示，大橋建設規劃時已有旅遊方面的策劃，但因大橋設計複雜，剛開通時旅遊安排有待深化和優化，因此未有同時起動。他說未來會圍繞口岸限制區旅遊的特點發展，相信可成為大灣區經典旅遊品牌。對於會否開放給外國旅客，他說要考慮出境規定。

旅遊公司：試運半年後研增額否

珠海九洲港珠澳大橋旅遊公司商務運營部主管李靜宜稱，首周名額於開售首數天已售罄，昨日旅客以內地人為主，但每班專車亦見港澳居民。她說大橋旅遊開發有分步驟，首6個月試運期會維持限額，其後再考慮會否增加名額。

上 / 下一篇新聞

廟街夜市人頭湧 商會盼帶旺同區 食客感價合理食品多元 有稱「香港夜市返番嚟」
廟街夜市人頭湧 商會盼帶旺同區 食客感價合理食品多元 有稱「香港夜市返番嚟」
邀鄰近食肆擺檔 零租金數千雜費
邀鄰近食肆擺檔 零租金數千雜費
美斯鬥港隊門票一小時售罄 即現黃牛炒貴一倍
美斯鬥港隊門票一小時售罄 即現黃牛炒貴一倍
兒科病牀爆滿 下月料冬季流感高峰 衛署：幼童流感疫苗覆蓋率15%「不理想」
兒科病牀爆滿 下月料冬季流感高峰 衛署：幼童流感疫苗覆蓋率15%「不理想」
冷鋒至 今夜多區跌至10℃
冷鋒至 今夜多區跌至10℃
仁濟醫生認騙11萬補水 求情非為偷懶
仁濟醫生認騙11萬補水 求情非為偷懶
趁索零用錢威脅 男子涉兩度姦繼女
趁索零用錢威脅 男子涉兩度姦繼女
港怡中大醫院契約修訂 套餐收費涵日間服務
港怡中大醫院契約修訂 套餐收費涵日間服務
國安法細則修訂刊憲 凍產可延至審訊完結
國安法細則修訂刊憲 凍產可延至審訊完結
英美關注增通緝5人 港府斥無理抨擊
英美關注增通緝5人 港府斥無理抨擊
黎智英案周一審 入法院須X光機檢查
黎智英案周一審 入法院須X光機檢查
法官袁家寧退休 盼法庭續體現公平 馬道立：妻或回巢高院 「休息下先」
法官袁家寧退休 盼法庭續體現公平 馬道立：妻或回巢高院 「休息下先」
涉騎劫WhatsApp騙396萬 警拘12人 冒326人向友借貸 反騙月內拘1223人涉22億
涉騎劫WhatsApp騙396萬 警拘12人 冒326人向友借貸 反騙月內拘1223人涉22億
男警告同袍辱妻母 官：常見粗口 「日日幾十萬人咁鬧 個個提訴我哋好忙」
男警告同袍辱妻母 官：常見粗口 「日日幾十萬人咁鬧 個個提訴我哋好忙」
為人出頭 八旬翁拐杖襲院友被捕
為人出頭 八旬翁拐杖襲院友被捕
灣區教育展 港校迎內地生「浪潮」 120校參與 入境處稱上月新批5400高才子女
灣區教育展 港校迎內地生「浪潮」 120校參與 入境處稱上月新批5400高才子女
將刑滿童樂居前職員 另虐兒案加監14周
將刑滿童樂居前職員 另虐兒案加監14周
「顧公眾觀感」 議員出席投票率升 本報揭表決不夠人頭 梁君彥：經提醒後「喺度咪落嚟」
「顧公眾觀感」 議員出席投票率升 本報揭表決不夠人頭 梁君彥：經提醒後「喺度咪落嚟」
次輪簡屋撥款98億 每單位造價59萬
次輪簡屋撥款98億 每單位造價59萬
議員批東九線花10年不合理 質疑北都優先
議員批東九線花10年不合理 質疑北都優先
大角嘴貨車剷上行人路 撞爆商店櫥窗
大角嘴貨車剷上行人路 撞爆商店櫥窗
海關檢243萬元大麻花 拘38歲無業男
海關檢243萬元大麻花 拘38歲無業男
九市速遞：穗蓮香樓陷商標戰 「老字號」認證瀕危
九市速遞：穗蓮香樓陷商標戰 「老字號」認證瀕危
九市速遞：首批南沙製火箭下月射
九市速遞：首批南沙製火箭下月射
九市速遞：穗的士網約平台出爐
九市速遞：穗的士網約平台出爐
九市速遞：維港「現身」福田 宣傳港深度遊
九市速遞：維港「現身」福田 宣傳港深度遊
灣區手記：美食認證 ／文：尚東美
灣區手記：美食認證 ／文：尚東美
【Emily】海園人工授精繁殖瀕危牛鼻鯆 全球首例 BB今年4月出世
【Emily】海園人工授精繁殖瀕危牛鼻鯆 全球首例 BB今年4月出世
【Emily】劉澤星受訪講童年 示範挑竹籤
【Emily】劉澤星受訪講童年 示範挑竹籤
【Emily】馬斯克阿媽遊港 話見到好多Tesla
【Emily】馬斯克阿媽遊港 話見到好多Tesla
【Emily】入境處長都收「入境處」詐騙電話
【Emily】入境處長都收「入境處」詐騙電話
【Emily】立會午間音樂會復辦 聽已長大嘅「小鬼隊」演奏
【Emily】立會午間音樂會復辦 聽已長大嘅「小鬼隊」演奏