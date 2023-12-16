涉騎劫WhatsApp騙396萬 警拘12人 冒326人向友借貸 反騙月內拘1223人涉22億

八成被捕人涉傀儡戶口

警方網絡安全及科技罪案調查科、財富情報及調查科、商業罪案調查科自上月27日起展開「謀攻」行動，打擊本地騙案及科技罪案，共偵破827宗案件，涉款21.7億元，拘捕871男352女（13至87歲），涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、以欺騙手段取得財產等罪，其中近八成為傀儡戶口持有人。

其中，警方周三（13日）拘捕涉為WhatsApp騎劫詐騙集團成員的12人，疑於今年10月至11月中騎劫326名事主的WhatsApp帳戶，假扮事主向親友借錢2000至5萬元不等，涉款共396萬元，轉帳到18個銀行戶口。

10男2女被捕人（18至45歲）包括10名傀儡戶口持有人及兩名操控戶口的成員，初步相信於本地犯案，警方會繼續檢視電腦及手機等證物，調查涉案人有否直接操控被騎劫的WhatsApp帳戶等，不排除更多人被捕。12名被捕人已獲准保釋候查。

即時通訊軟件騙案大增

首10月95%涉WhatsApp

警方表示，即時通訊軟件帳號被騎劫案件今年顯著增加，首10個月錄得2848宗，損失共550萬元，當中95%涉WhatsApp，詐騙手法主要有兩種，包括置頂假網站廣告連結，以及發送「白撞」SMS信息，訛稱事主WhatsApp帳戶將被停用，要求輸入電話號碼，以及驗證碼以轉移帳戶。

假網置頂手法減 白撞SMS趨增

警方10月起宣傳WhatsApp假網站詐騙手法後，同類騙案已減少，搜尋器亦將假網站移除，取而代之是「白撞」SMS手法。

整項「謀攻」行動中，警方偵破最大一宗洗黑錢案涉9700萬元騙款、54個銀行戶口，牽涉32宗本地及海外案件，包括電話、投資、網上情緣騙案等，拘捕12人，包括4名骨幹成員。

警方共檢取120萬元現金、25張銀行卡、一批手機及電腦等。

另外，警方拘捕8名洗黑錢集團的本地「買手」，涉招攬他人賣出銀行戶口，觸犯煽惑他人洗黑錢及串謀洗黑錢罪。