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港聞二

法官袁家寧退休 盼法庭續體現公平 馬道立：妻或回巢高院 「休息下先」

【明報專訊】高院上訴庭法官、終院前首席法官馬道立的妻子袁家寧本月退休，高院昨特別開庭，舉行歡送儀式。袁家寧致辭時表示最喜歡「按原則解決現實問題」，寄語法庭繼續體現公平精神，維護司法尊嚴，冀各人生活「一帆風順，風平浪靜」。有指袁家寧退休後，將回巢擔任高院暫委法官；馬道立在庭外被記者問及此事，表示妻子可能會回巢，笑言「休息下先」。

回歸後首名本地大狀直接獲委法官

袁家寧於1997年成為原訟庭法官，2002年晉升為上訴庭法官，法官生涯長達26年，任內主要處理民事案件。昨早近53名司法人員和數十名大律師參與儀式，包括終院首席法官張舉能、高院首席法官潘兆初、總裁判官蘇惠德等，為新冠疫情後首次法官歡送儀式。致辭者偶爾談及袁家寧的趣事，袁和丈夫馬道立均面露微笑，氣氛甚為輕鬆。

潘兆初首先致辭稱，袁家寧1997年加入原訟庭，為回歸後首名直接任命為法官的本地大律師。律政司長林定國稱，袁家寧在回歸後加入司法機構，有助維持「一國兩制」和普通法制度，令港人信任法治。林笑言，早年處理一宗案件，曾被袁家寧提醒陳辭不要「拐彎抹角」；另在馬道立的生日派對，所有人均穿上其鍾愛足隊曼聯的球衣，唯獨袁家寧穿上阿仙奴的球衣，全場笑聲陣陣。

林定國：曾被提醒陳辭勿「拐彎抹角」

大律師公會主席杜淦堃說，聽聞袁家寧私人執業時對後輩相當友善，在大律師樓極受歡迎；她退休後有丈夫陪伴，相信會生活美滿。律師會會長陳澤銘提到，袁家寧曾頒下標誌性判決，對家事法律貢獻良多。

袁家寧最後致辭，感謝司法機構的同僚、逾20名「徒弟」和家人到場祝賀。袁表示，執業初期甚少年輕女性大律師，慶幸遇上不少出色的同行，學習到大律師須對法庭負責。回望長達45年的法律生涯，她稱最喜歡「按原則解決現實問題」，儘管撰寫判辭的時間多數比預料還要長，庭上再傳出笑聲。她說欣賞港人勤奮用功，希望法院繼續體現司法公正，願大家一帆風順。

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