黎智英案周一審 入法院須X光機檢查

鄧炳強：以往有「旁聽師」擾法庭

鄧炳強續稱，有「送車師」在罪犯離開法庭時包圍及拍打車輛，可能危害他人或影響審訊，故將在法院搜查訪客。鄧炳強警告，任何人若意圖騷擾審訊，或恐嚇參與司法程序的人員，警方會立即採取果斷行動。

司法機構稱，與警方保持密切聯絡，並已按需要和風險評估加強保安安排。

根據《維持法院秩序和確保法院安全的法院大樓規則》，任何進入或逗留法院大樓的人，若干擾其他法庭使用者，或會被舉報，並被指令離開法院大樓。

就案件開審，司法機構安排派發共388張公眾入庭籌及61張記者籌，其中正庭設70個公眾席及30個記者席。

本案被告黎智英及《蘋果日報》3間公司，同被控各一項「串謀刊印煽動刊物」罪及「串謀勾結外國勢力危害國安」罪。黎智英另被控各一項「勾結外國勢力危害國安」罪及「串謀勾結外國勢力危害國安」罪。案件由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理。

翻查資料，前《蘋果日報》社長張劍虹、副社長陳沛敏及壹傳媒前營運總裁兼財務總裁周達權均任控方證人。