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港聞

港聞二

英美關注增通緝5人 港府斥無理抨擊

【明報專訊】警方國安處日前懸紅通緝多5人。英國外相卡梅倫警告不容許外國威脅在英人士。美國國務院發言人米勒強烈譴責有意懸紅。保安局長鄧炳強重申國安法具域外效力，稱此刻或有被通緝者是外國政府「走狗」而受保護及包庇，當無利用價值將成棄卒，「像過街老鼠一樣不能見光，更令你的家人蒙羞、面目無光」。

港府發言人昨強烈反對和譴責有國家和組織作不負責任的無理抨擊，稱公開逃犯資料並要求協助符合國際慣例。中國駐英大使館發言人稱，堅決反對英方庇護通緝犯，已提出嚴正交涉。外交部駐港特派員公署發言人點名指，鄭文傑等長期從事反中亂港活動，以及散佈涉華涉港政制謠言和港獨謬論；並不點名批評美國對華實施長臂管轄和單邊制裁，卻攻擊香港執法，質疑屬偽善及雙重標準。

卡梅倫警告不許威脅在英者

卡梅倫質疑警方針對涉事人行使言論自由，指示在港、北京，以及倫敦的英國官員急切向香港及中方提出議題。米勒強烈譴責香港懸紅通緝海外民主人士，表明港府在美國境內並無司法管轄權，涉案者可享美國憲法保障的權利和自由。

美國國會及行政當局中國委員會在社交網站Ｘ稱，會尋求加快通過可撤銷香港駐美經貿辦的《香港經貿辦認證法》。

被通緝者包括大律師霍嘉誌，被問到有否從大律師登記冊除名，大律師公會昨稱，不評論個別個案，一向重視會員行為及道德操守，若收到投訴定當按現行機制秉公辦理。據了解，公會暫無接獲投訴或警方助查要求。

至於4人涉違「資助他人實施分裂國家罪」被捕，被問及讚好言論會否誤墮法網，鄧炳強稱，若明知某人干犯或涉嫌干犯危害國安罪行，仍捐錢給他繼續進行相關行為就可能犯法，形容界線非常清楚、絕不含糊。

許智峯：拘訂閱者白色恐怖

湯家驊：只看不犯法 愈多資助愈難辯解

被通緝的前議員許智峯昨在facebook稱，港府拘捕其訂閱者是散播白色恐怖，不會停止為香港自由發聲。

資深大律師湯家驊在商台《在晴朗的一天出發》稱，純觀看和討論平台內容不犯法，惟勸喻訂閱者不要招惹嫌疑上身，不認為了解犯罪者看法屬好奇或有新聞價值。至於是否屬支持他人犯國安法，他指法庭會以周圍的事推論意圖，相信每月資助金額愈大，在庭上向法官辯解的說服力愈小。

被問及棄保離港的前香港眾志成員周庭稱，北上以換取贖回護照是否屬實，鄧炳強稱不排除日後或檢控她，之前發生的細節將來或作呈堂證供，不便透露太多。

相關字詞﹕港區國安法 通緝 警方國安處

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