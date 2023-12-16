港怡中大醫院契約修訂 套餐收費涵日間服務

標準病牀須佔可用病牀七成

港怡醫院表示歡迎政府的修訂方案，稱一直積極參與公私營協作計劃，恆常為公院轉介的病人提供不同醫療服務，透過今次與政府修訂合作方案，院方可進一步加大對公營醫療服務的支援協助，並積極與當局落實有關方案。中大醫院回覆，其日間及住院標準病牀佔全院可用病牀逾74%，定價收費涵蓋139項日間手術程序及228項住院手術程序；院方會繼續與醫管局商討有關服務補償機制的執行細節。

翻查資料，同獲有條件批地建院的港怡醫院和中大醫院先後在2017和2021年開幕，惟兩院承諾的套餐式收費比例持續未達標。立法會文件顯示，獲政府自2015年起分批借貸共40.33億元興建的中大醫院，開業首年其套餐收費比率僅兩成，遠落後於承諾的五成。港怡醫院投地時的簽約承諾亦包括需提供51%套餐收費，至2020年時任執行總裁仍承認套餐式收費未能達標，隨後沒公布相關資訊。

醫務衛生局昨表示，經磋商後，港怡醫院和中大醫院同意就過去履行服務契約要求的情况，按機制向醫管局轉介病人提供服務；醫管局正與兩間私家醫院磋商具體細節，目標明年首季展開服務轉介，預計將涵蓋住院、日間手術、專科門診、診斷成像等範疇。

倘不達標 按公院收費服務轉介病人

是次修訂主要有兩部分，其中現時兩家醫院須提供一定比例的套餐式收費服務，但只包括住院服務，醫衛局稱不少手術和醫療程序已容許病人同日離開，故將服務範圍延伸至日間服務，以鼓勵私院提供更多套餐式收費的日間服務；同時兩院收費最低的標準病牀比例，必須佔可用住院病牀的至少七成，以確保兩院提供一定數量收費較便宜的病牀。

過往兩間醫院的套餐收費持續未達標，是次修訂則針對有關的服務補償機制。倘兩院履行服務契約要求方面不達標，政府可要求該院按醫管局合資格病人的標準收費，為醫管局轉介的病人提供醫療服務，以作補償並回饋社會。