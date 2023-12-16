仁濟醫生認騙11萬補水 求情非為偷懶

官：除本案外「應該係個好醫生」

被告王文灝（33歲）今年7月被起訴，現正停職。辯方求情稱，被告雖然虛報及遲到早退，犯下嚴重錯誤，但他並非為了偷懶。多封求情信力陳他熱心工作及表現，同事稱他不止一次當機立斷拯救病人；他亦在新冠疫情時加入前線抗疫團隊（Dirty Team），為香港醫療服務付出。

辯方：市民醫療需求大 盼不判監

辯方續稱，被告候審期間承受巨大心理壓力，預料他面臨紀律聆訊，「香港可能失去好有熱誠嘅醫生」；又稱被告在紀錄填寫「多咗」，惟他的確向社會提供公共服務，而且市民對醫療服務需求高，望法庭考慮到情况特殊，不判即時監禁。被告庭上不禁拭淚。

溫官表示，被告所得款項超過10萬元、涉及公帑，犯案時間不短，持續數年；他初犯及認罪，願意全數償還酬金，相信他已有悔意，與庭上觀察脗合。本案在前年接獲投訴，被告去年被捕並飽受壓力，是他需要承擔的後果。

案情指出，被告於2015至2020年間向醫管局虛假地申報，他按特別酬金計劃在屯門醫院急症室執行額外服務的值勤紀錄，並指額外服務為其常規候召職務以外的工時及不會影響其在醫管局正常工作，詐騙醫管局向他支付特別酬金110,824元。被告64次在仁濟醫院候召與他報稱在屯門醫院工作的時間重疊，涉及168個小時。他承認曾未經上司准許，於休班前提早離開仁濟醫院，以及沒準時到達屯門醫院執勤。

【案件編號：WKCC3137/23】