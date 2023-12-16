冷鋒至 今夜多區跌至10℃

天文台昨預告今早發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告，並提醒隨後數天早晚溫度持續偏低，市民要準備適當保暖措施。

下周初氣溫稍升 周中再轉冷

天文台昨晚近10時預報，位於華南北部的一道冷鋒正逐漸向南移動，預料會在今早橫過沿岸地區。本港地區今日天氣漸轉多雲，早上北風增強，有幾陣雨及能見度較低，天氣轉冷，巿區氣溫由今日凌晨1時約23℃，顯著下降至晚上最低約12℃，新界再低幾度。天文台展望周日早上天氣寒冷，隨後一兩日早晚仍然相當清涼。

本港昨日各區最高氣溫由27℃至逾30℃，其中將軍澳、沙田及大埔區均逾28℃，而按自動分區天氣預報，今晚10時該3區均會降溫至10℃，兩日溫差或多達18℃。

今日降溫後，下周一及周二氣溫雖稍為上升，分別為14至18℃及14至20℃，但受乾燥的季候風補充影響，下周中期再度轉冷，天色好轉，日夜溫差較大，巿區最低溫降至12℃，最高亦不超過19℃。