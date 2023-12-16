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兒科病牀爆滿 下月料冬季流感高峰 衛署：幼童流感疫苗覆蓋率15%「不理想」

【明報專訊】多種呼吸道致病原如腺病毒、副流感病毒、肺炎支原體等同時在社區傳播，致兒童感染增，近日每周有1200至1400兒童要送入公院，兒科病牀嚴重爆滿，已不敷應用，昨日使用率達到101％。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆稱數字頗高，因八九成的使用率已構成壓力，他並相信兒童感染將持續上升。衛生防護中心更預測本港下月很可能踏入冬季流感季節高峰期，並指出6個月至兩歲以下的兒童流感疫苗覆蓋率「不理想」，僅為15.4%，呼籲家長盡快帶子女接種流感針。

每周逾千童入院 防護中心料感染續升

衛生防護中心總監徐樂堅說，過去6周每周平均有1200至1400名兒童經公立醫院急症室入院，目前經檢測的樣本中，以鼻病毒及腸病毒佔比最大，逾三成，而肺炎支原體個案則大致平穩，佔約3.5%。入院人數雖仍平穩，但徐稱收到的兒童呼吸道樣本正逐步增加，反映感染呼吸道疾病的兒童增加，不排除稍後繼續趨升。

醫局：兒科有專門預案

徐樂堅表示，本港現未踏入冬季流感高峰期，實驗室的監測數字是3.76%，公立醫院的入院率是0.14%，兩者仍屬於低水平，但他不排除本港下月便會進入冬季流感高峰期。徐又說現時6個月到兩歲的兒童流感疫苗接種率為15.4%，屬長者及兒童中覆蓋率最低的組別（見圖），承認覆蓋率「不理想」，提醒此年齡層的兒童過往3年較少社交活動，存在「免疫差距」，對新冠病毒以外的各種呼吸道病原體免疫力低，在冬季上呼吸道感染風險較高，籲家長盡快帶子女接種。

醫管局總行政經理（聯網運作）李立業表示，兒科有專門預案，不同醫院有特定病房及病牀，必要時有其他專科處理兒科病人，會密切留意兒童入院情况。

仁安：不憂病牀 院內嚴重個案不多

仁安醫院兒科部門主管劉成志則說，「今年情况比較緊張」，指多個病原體仍在傳播，而流感疫苗的成效有待評估；但強調不太擔心病牀問題，指醫管局已有相應預案，又指現時仁安醫院不太多兒童感染流感嚴重個案，強調多數感染個案僅需支援治療。

翻查衛生防護中心《2019冠狀病毒病及流感速遞》，今年共錄得27宗兒童流感相關之嚴重併發症及死亡個案，當中5人死亡，包括1宗在夏季流感高峰期因併發腦炎死亡的5歲女童，有關個案沒接種流感疫苗。

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