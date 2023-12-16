明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

美斯鬥港隊門票一小時售罄 即現黃牛炒貴一倍

【明報專訊】擁有阿根廷球王美斯的美職球會國際邁阿密，明年2月4日在香港大球場與港超球員組成的「香港隊」踢表演賽，賽事及公開訓練門票昨早11時網上開售，賽事門票一小時內售罄，隨即在網上二手拍賣平台出現炒賣，當中最貴的4880元門票被炒貴逾倍。現時炒黃牛票最高罰款2000元，立法會民政及文體事務委員會主席鄭泳舜促當局盡快修例，提高罰金，另需把康文署管理的香港大球場、紅館及伊利沙伯體育館等，納入針對炒黃牛票規管法例範圍內。

鄭泳舜促修例增炒賣罰金

國際邁阿密上周五落實來港獻技後，主辦單位Tatler Asia公布賽事票價介乎880至4880元，公開訓練門票分為580和780元。據指定售票平台Klook開賣前公布資料，比賽分5款票價，為880、1580、2280、2980及4880元，每張門票另收48元手續費；訓練門票收28元手續費。

從票價座位表所見，球場東、西翼主層及廂房層座位均為最貴4880元，設於龍門後的主層南、北翼座位則分設1580、2280及2980元3種門票；高層看台方面，球場中央位置座位屬次高的2980元，部分「山頂位」設2280元票價；最便宜的880元票，則位於高層兩側。

有人叫價兩倍收買

據售票系統顯示，開售15分鐘逾11萬輪候號碼購票。當中最便宜的880元比賽門票，以及780元賽前操練門票，開售後10分鐘售罄。至開售後約一小時，系統顯示賽事門票售罄。

本報記者昨在門票開售後，透過手機應用程式登入輪候購買比賽門票的界面。系統顯示「排隊購票人數眾多，敬請耐心等候」字句，且列出用戶排隊號碼為10,937，約35分鐘完成輪候，當時只剩第二貴的2980元門票有售；揀選門票類別後，系統顯示「現時網站流量過大」，一度未能進入付款界面。

賽事門票售罄後，二手拍賣網站「旋轉拍賣」（Carousell）隨即可見門票炒賣，平均每張炒貴逾倍，有用戶標價19,990元放售兩張4880元門票；有用戶更以1萬元起跳，售賣一張4880元門票，又有2980元門票炒至6500元；有人以1萬元放售兩張2980元門票，平均每張較原價貴逾2000元。有用戶發帖文徵票，稱「任何座位兩倍價收」。此外，亦有不少人以原價轉售不同價位門票。

至於比賽前一日的公開操練門票，只有主層南、北翼及高層東翼座位公開售票，主層南、北翼票價780元，高層東翼580元；底層東、西翼座位標示「提供給慈善機構」。訓練門票開售兩小時內沽清。

相關字詞﹕拍賣平台 炒賣 門票 表演賽 香港隊 港超 香港大球場 售罄 國際邁阿密 美斯

上 / 下一篇新聞

廟街夜市人頭湧 商會盼帶旺同區 食客感價合理食品多元 有稱「香港夜市返番嚟」
廟街夜市人頭湧 商會盼帶旺同區 食客感價合理食品多元 有稱「香港夜市返番嚟」
邀鄰近食肆擺檔 零租金數千雜費
邀鄰近食肆擺檔 零租金數千雜費
兒科病牀爆滿 下月料冬季流感高峰 衛署：幼童流感疫苗覆蓋率15%「不理想」
兒科病牀爆滿 下月料冬季流感高峰 衛署：幼童流感疫苗覆蓋率15%「不理想」
冷鋒至 今夜多區跌至10℃
冷鋒至 今夜多區跌至10℃
仁濟醫生認騙11萬補水 求情非為偷懶
仁濟醫生認騙11萬補水 求情非為偷懶
趁索零用錢威脅 男子涉兩度姦繼女
趁索零用錢威脅 男子涉兩度姦繼女
港怡中大醫院契約修訂 套餐收費涵日間服務
港怡中大醫院契約修訂 套餐收費涵日間服務
國安法細則修訂刊憲 凍產可延至審訊完結
國安法細則修訂刊憲 凍產可延至審訊完結
英美關注增通緝5人 港府斥無理抨擊
英美關注增通緝5人 港府斥無理抨擊
黎智英案周一審 入法院須X光機檢查
黎智英案周一審 入法院須X光機檢查
法官袁家寧退休 盼法庭續體現公平 馬道立：妻或回巢高院 「休息下先」
法官袁家寧退休 盼法庭續體現公平 馬道立：妻或回巢高院 「休息下先」
涉騎劫WhatsApp騙396萬 警拘12人 冒326人向友借貸 反騙月內拘1223人涉22億
涉騎劫WhatsApp騙396萬 警拘12人 冒326人向友借貸 反騙月內拘1223人涉22億
大橋遊首團登島 首周票售罄 客讚「花一二百塊錢體驗幾千億工程」
大橋遊首團登島 首周票售罄 客讚「花一二百塊錢體驗幾千億工程」
男警告同袍辱妻母 官：常見粗口 「日日幾十萬人咁鬧 個個提訴我哋好忙」
男警告同袍辱妻母 官：常見粗口 「日日幾十萬人咁鬧 個個提訴我哋好忙」
為人出頭 八旬翁拐杖襲院友被捕
為人出頭 八旬翁拐杖襲院友被捕
灣區教育展 港校迎內地生「浪潮」 120校參與 入境處稱上月新批5400高才子女
灣區教育展 港校迎內地生「浪潮」 120校參與 入境處稱上月新批5400高才子女
將刑滿童樂居前職員 另虐兒案加監14周
將刑滿童樂居前職員 另虐兒案加監14周
「顧公眾觀感」 議員出席投票率升 本報揭表決不夠人頭 梁君彥：經提醒後「喺度咪落嚟」
「顧公眾觀感」 議員出席投票率升 本報揭表決不夠人頭 梁君彥：經提醒後「喺度咪落嚟」
次輪簡屋撥款98億 每單位造價59萬
次輪簡屋撥款98億 每單位造價59萬
議員批東九線花10年不合理 質疑北都優先
議員批東九線花10年不合理 質疑北都優先
大角嘴貨車剷上行人路 撞爆商店櫥窗
大角嘴貨車剷上行人路 撞爆商店櫥窗
海關檢243萬元大麻花 拘38歲無業男
海關檢243萬元大麻花 拘38歲無業男
九市速遞：穗蓮香樓陷商標戰 「老字號」認證瀕危
九市速遞：穗蓮香樓陷商標戰 「老字號」認證瀕危
九市速遞：首批南沙製火箭下月射
九市速遞：首批南沙製火箭下月射
九市速遞：穗的士網約平台出爐
九市速遞：穗的士網約平台出爐
九市速遞：維港「現身」福田 宣傳港深度遊
九市速遞：維港「現身」福田 宣傳港深度遊
灣區手記：美食認證 ／文：尚東美
灣區手記：美食認證 ／文：尚東美
【Emily】海園人工授精繁殖瀕危牛鼻鯆 全球首例 BB今年4月出世
【Emily】海園人工授精繁殖瀕危牛鼻鯆 全球首例 BB今年4月出世
【Emily】劉澤星受訪講童年 示範挑竹籤
【Emily】劉澤星受訪講童年 示範挑竹籤
【Emily】馬斯克阿媽遊港 話見到好多Tesla
【Emily】馬斯克阿媽遊港 話見到好多Tesla
【Emily】入境處長都收「入境處」詐騙電話
【Emily】入境處長都收「入境處」詐騙電話
【Emily】立會午間音樂會復辦 聽已長大嘅「小鬼隊」演奏
【Emily】立會午間音樂會復辦 聽已長大嘅「小鬼隊」演奏