美斯鬥港隊門票一小時售罄 即現黃牛炒貴一倍

鄭泳舜促修例增炒賣罰金

國際邁阿密上周五落實來港獻技後，主辦單位Tatler Asia公布賽事票價介乎880至4880元，公開訓練門票分為580和780元。據指定售票平台Klook開賣前公布資料，比賽分5款票價，為880、1580、2280、2980及4880元，每張門票另收48元手續費；訓練門票收28元手續費。

從票價座位表所見，球場東、西翼主層及廂房層座位均為最貴4880元，設於龍門後的主層南、北翼座位則分設1580、2280及2980元3種門票；高層看台方面，球場中央位置座位屬次高的2980元，部分「山頂位」設2280元票價；最便宜的880元票，則位於高層兩側。

有人叫價兩倍收買

據售票系統顯示，開售15分鐘逾11萬輪候號碼購票。當中最便宜的880元比賽門票，以及780元賽前操練門票，開售後10分鐘售罄。至開售後約一小時，系統顯示賽事門票售罄。

本報記者昨在門票開售後，透過手機應用程式登入輪候購買比賽門票的界面。系統顯示「排隊購票人數眾多，敬請耐心等候」字句，且列出用戶排隊號碼為10,937，約35分鐘完成輪候，當時只剩第二貴的2980元門票有售；揀選門票類別後，系統顯示「現時網站流量過大」，一度未能進入付款界面。

賽事門票售罄後，二手拍賣網站「旋轉拍賣」（Carousell）隨即可見門票炒賣，平均每張炒貴逾倍，有用戶標價19,990元放售兩張4880元門票；有用戶更以1萬元起跳，售賣一張4880元門票，又有2980元門票炒至6500元；有人以1萬元放售兩張2980元門票，平均每張較原價貴逾2000元。有用戶發帖文徵票，稱「任何座位兩倍價收」。此外，亦有不少人以原價轉售不同價位門票。

至於比賽前一日的公開操練門票，只有主層南、北翼及高層東翼座位公開售票，主層南、北翼票價780元，高層東翼580元；底層東、西翼座位標示「提供給慈善機構」。訓練門票開售兩小時內沽清。