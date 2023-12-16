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港聞

港聞一

邀鄰近食肆擺檔 零租金數千雜費

【明報專訊】為配合「香港夜繽紛」活動，旅發局聯同油麻地廟街販商商會昨起在廟街近佐敦道入口設約30個小食攤檔，並在廟街一帶佈置麻雀、魚蛋等外形的燈飾裝置。旅發局總幹事程鼎一昨晚在廟街見傳媒時稱，選擇廟街因它是「香港最地道的地方」，活動暫為期半年，屆時再檢視是否延續。油麻地廟街販商商會主席陳錦榮表示，小食檔的商戶「大多數來自鄰近食肆」，獲商會邀請參與。

選廟街因「香港最地道」

負責統籌熟食檔的陳錦榮稱，廟街販商生意與舊時比「一落千丈」，冀食街帶來「希望」並吸客。被問及商戶開支，陳稱「租金一毫子都唔使」，包括熟食車成本都是當局承擔。被問到今次活動涉及多少開支，程鼎一稱旅發局本身有預留款項推廣，無特別為今次項目統計款額。

陳錦榮其後接受本報訪問稱，在鄰近租用一個舖位，設雪櫃讓商戶存貨、取水、倒污水等，每晚10時後有4名保安巡邏街道，由商會統籌，每月每檔約需5000至6000元雜費開支；另每檔每月要為其臨時食物製造廠牌照支出1000多元。陳稱攤檔佔行人專用區馬路，每晚收檔後攤檔會停靠一邊，騰出一條行車線。

廟街一帶有不少疑似性工作者在街招攬生意。被問及旅發局會否介入處理，程表示，今次活動主要目的是保持廟街原有特色及風貌，「沒特別向某些行業，請他們做或不做」。程又稱，如今次廟街夜市效果好，相信其他區可仿效，新一屆區議會亦可考慮如何加強區內佈置或經濟活動。

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