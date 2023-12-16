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廟街夜市人頭湧 商會盼帶旺同區 食客感價合理食品多元 有稱「香港夜市返番嚟」

【明報專訊】廟街夜市昨晚起開設約30檔熟食攤檔，售賣各式小食。昨入夜後人流開始增加，至晚上11時，範圍內繼續人聲鼎沸，不少是本地市民，亦有部分操普通話及英語的遊客到場，廟街兩旁原有食肆及酒吧，亦有不少人光顧。旅遊發展局總幹事程鼎一表示，希望可「激活」廟街夜市氣氛，有信心人流增加。廟街內昨晚肩摩轂擊，有在場市民形容「感受到香港夜市返番嚟」。

旅發局聯同油麻地廟街販商商會等設置的「食聚廟街」，位於廟街近佐敦道「牌坊」入口，包括22個特色美食攤位和近10個懷舊小食流動攤檔，昨晚7時半起向公眾開放；攤檔未來半年每日下午2時至晚上11時營業。文化體育及旅遊局長楊潤雄、程鼎一等，昨晚7時許到場了解情况，並試食現場小食。

多名市民均形容昨晚現場氣氛熱鬧。黃太昨晚10時許一家四口到場，她形容「感受到香港夜市返番嚟」，又覺得近期香港亦曾舉辦夜市，不及昨晚廟街現場氣氛熾熱。黃太認為現場食物種類多元，包括尼泊爾食物，亦有土耳其咖啡，價錢合理。至於檔攤每晚只營業至11時，她說市民疫情過後習慣早休息，因此認為問題不大。

街坊讚氣氛好 遠勝昔日

在油麻地居住的袁先生亦向本報說，昨晚氣氛與以前「差天共地」，氣氛很好，但略嫌個別攤檔食品價錢稍貴，如一杯鮮榨果汁售35元。

廟街熟食攤檔售賣各款小食，細碗的生炒臘味糯米飯25元，鮑魚飯每份售38元，和牛串售48元，煎蠔餅售40元。早前在尖沙嘴「星光夜市」曾有攤檔售20元4粒燒賣，昨廟街攤檔的燒賣有售20元12粒，亦有售20元10粒，價錢較「星光夜市」便宜。

有檔主冀節日營業延至凌晨

對於未來銷情，多名檔主都表示樂觀。賣台灣特色小食的「品鮮台灣美食」檔主李先生形容，廟街本身是遊客區，相信生意比以往海旁同類夜市更好。他又期望節日期間營業時間可延長開放至凌晨一至二時。售即蒸點心的「匯美食」檔主Eric表示，他在上海街經營食肆，今次參與擺檔，希望促進區內消費，認為昨晚氣氛不錯。

有份籌辦今次熟食攤檔的油麻地廟街販商商會主席陳錦榮說，希望可帶旺廟街附近約200至300檔零售攤檔的生意。

商販：人流多本地 生意需觀望

在廟街擺攤賣衣服及玩具約40年的商販黃先生向本報表示，昨晚人流的確增加，不過對生意未有直接幫助，因到場的大多是本地人；而廟街攤檔本身主要售賣遊客紀念品，長遠仍要觀望外國遊客會否增加，才知作用如何。

另一乾貨檔販陳先生稱，廟街在新冠疫情前生意已差，因該旅遊區老化、欠新元素，期望新設熟食攤檔逐漸帶旺區內經濟。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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